Подведены итоги Пятого Всероссийского фотоконкурса «Лица труда-2022»!

Победителем юбилейного фотоконкурса «Лица труда» в 2022 году стал Андрей Смольников из Ставрополья с фотозарисовкой «В рабочий полдень».

Подведены итоги юбилейного Всероссийского фотоконкурса «Лица труда», организованного «Партией Дела» и медиагруппой «Комсомольская правда».

В текущем сезоне в нем приняло участие рекордное количество профессионалов и любителей фотографии – более 1000 авторов представили свои работы на суд жюри. Проявленный интерес говорит о том, что организаторы обратили внимание общества на профессиональных тружеников. Ведь цель конкурса «Лица труда» – вернуть престиж рабочих специальностей, привлечь молодежь к обучению в колледжах соответствующего профиля.

Лидер «Партии Дела», известный промышленник Константин Бабкин убежден, что мощь страны куется именно в рабочих цехах и в полях.

«Для меня лично, как для человека и гражданина, для «Партии Дела» и для компании, которую я возглавляю, этот фотоконкурс имеет большое значение. Без Человека Труда в один момент рухнет все – вся наша экономика, вся великодержавность. Какой бы богатой ни была страна, если в ней не будет профессиональных рабочих кадров и уважения в обществе к людям, вкалывающим на тяжелом производстве и в сельском хозяйстве, благосостояния не добиться. И не удержать на мировой арене лидерских позиций. Мы сильны не только своими природными ресурсами, но людьми-созидателями», – сказал он.

В период проведения конкурса все фотографии публиковались в специальном разделе сайта, и мы с удовольствием констатируем, что читатели «Комсомольской правды» с интересом рассматривают такие снимки. Но это еще не все – в декабре пройдет традиционная выставка, на которой будут представлены работы самых талантливых участников конкурса. По опыту прошлых лет мероприятие посещают сотни любителей фотоискусства.

Еще одна примечательная особенность пятого конкурса «Лица труда» – большое количество работ пришло из всех регионов России. Авторы присылали фотографии, без преувеличения, со всей страны: от Калининграда до Дальнего Востока. Мы благодарны всем, кто откликнулся на наше пятое приглашение поучаствовать в творческом состязании. С особой признательностью отмечаем тех, кто с нами уже не один год.

А теперь к главному.

Победителем юбилейного фотоконкурса «Лица труда» в 2022 году стал Андрей Смольников из Ставрополья с фотозарисовкой «В рабочий полдень». Он не только стал победителем в номинации «Люди труда», но и еще две работы Андрея вошли в 60 лучших, которые будут представлены на выставке. Абсолютно заслуженная победа.

В рабочий полдень. Смольников Андрей

В номинации «Любимая работа» победу одержала Александра Бушова из города Николаевска-на-Амуре с репортажным фото «Рыбак. Николаевск-на-Амуре. Путина лососевых».

Бушова Александра. Рыбак

А Дарья Трухляева из Волгоградской области стала лучшей в номинации «Труд на селе». На фотографии запечатлена студентка Анна Яковлева, потомственный ветеринар, во время прохождения практики в «СП Донское» Калачевского района Волгоградской области.

Дарья Трухляева. Портрет потомственного ветеринара Анны.

Победа в номинации «Лучший наставник» досталась Виталию Савчуку, приславшему портрет обмотчицы с Крымского содового завода.

Виталий Савчук. Портрет обмотчицы, Крымский содовый завод.

А вот в номинации «Лучший молодой специалист» жюри единодушно выделило фото «Оператор станков с ЧПУ на Грязинском культиваторном заводе» за авторством Фарафонова Александра из Липецкой области.

Александр Фарафонов. Портрет оператора станков с ЧПУ, Грязинский культиваторный завод.

В честь юбилея конкурса организаторы в этом году решили ввести шестую, дополнительную номинацию. Победу в ней одержал фотожурналист Алексей Бушов, супруг победительницы в номинации «Любимая работа» Александры, снявший на фотоаппарат, как мараловод сгоняет маралов перед срезкой пант. Съёмка проходила в селе Чендек Усть-Коксинского района Республики Алтай.

Алексей Бушов. Мараловод, Республика Алтай.

По традиции все финалисты получат денежные призы.