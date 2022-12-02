Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как россияне относятся к идее ввести для педагогов дресс-код Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока детей заставляют носить школьную форму, учителя одеваются, как хотят. С завидной регулярностью родители жалуются то на короткие юбки, то на глубокие вырезы педагогов. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как россияне относятся к идее ввести для педагогов дресс-код.

Как оказалось, больше половины опрошенных эту идею поддерживают. 46% россиян придерживаются максимально строгих взглядов и считают, что учитель должен не просто соблюдать дресс-код, но также отказаться от пирсинга, яркого цвета волос и, конечно, никаких татуировок.

«Конечно, нужно! Учителя встречаются неприличного вида: нос проколот, волосы покрашены в ядреный цвет! Это все нужно запретить», - злится участница опроса.

«Я не ханжа, но учитель должен быть одет корректно. Поэтому, в первую очередь, считаю правильным ввести строгие правила для учителей, пусть пример покажут. А вот уже потом можно форму для детей вводить», - соглашается другая.

6% оказались не столько категоричны, и считают, что учитель имеет право на самовыражение во внешности, но вот дресс-код все-таки нужен. 7% и вовсе выступили за введение спецодежды для учителей. Опрошенные отмечают, что может быть учителю с небольшой зарплатой сложно покупать себе костюмы специально для занятий, то тогда государство могло бы обеспечить униформой всех педагогов, как обеспечивает, к примеру, врачей или полицейских.

Почти 60% россиян считают нужным ввести для учителей дресс-код

Остальные участник опроса выступают против жестких правил, однако 16% россиян говорят, что учителя все же должны помнить, где работают и одеваться скромнее.

«Всем: и учителям, и ученикам в школу надо ходить в приличной одежде, быть опрятными и аккуратными, по-моему, это очевидные вещи», - говорит респондент.

«Есть очень красивый стиль одежды, называется деловой. Строгий и элегантный. Жаль, что сейчас редкая женщина может одеться со вкусом. Просто не понимают, что уместно носить на работе, как одежда сочетается, не понимают, какой фасон им идет, какой цвет подобрать, какие украшения уместны днем», - сожалеет другая.

3% опрошенных говорят, что не нужно загонять учителей в рамки, они не маленькие дети и могут носить то, что считают нужным, и то, что соответствует их вкусу.

А вот пятая часть россиян считает, что внешний вид учителя вообще не имеет никакого значения. Главное, педагог должен хорошо знать свой предмет, любить детей, уметь найти к ним подход, а одежда и другие особенности внешнего вида – никак на учебу повлиять не могут, уверены респонденты.

2% россиян признались, что затрудняются ответить.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях. Участие в исследовании приняли 13,1 тысячи человек.