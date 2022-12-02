Экологическая ответственность и сохранение биоразнообразия России – в приоритете государства и бизнеса

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

В пресс-центре издания собрались представители госорганов, общественных и научных организаций, социально-ответственного бизнеса, чтобы обсудить вопросы восстановления и сохранения водных биоресурсов, которые становятся приоритетными в реализации экологических программ компаний.

В дискуссии приняли участие: Рашид Исмаилов – президент Российского экологического общества, Илья Разбаш – директор Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России, Олег Карпов – начальник управления реализации компенсационных мероприятий ФГБУ «Главрыбвод», Павел Афанасьев - начальник управления восстановления водных биоресурсов ФГБУ «Главрыбвод», Михаил Фокин – заместитель начальника управления экологического контроля и лесохозяйственных мероприятий ООО «Газпром инвест», Андрей Романчук - секретарь оргкомитета Всероссийского конкурса «Надежный партнер - экология», Антон Валуйских – главный редактор портала Neftyanka.ru, и другие.

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Участники круглого стола обсудили вопросы экологической ответственности бизнеса в контексте приоритетов сегодняшней экономической ситуации в стране. Стоит ли российским компаниям отказываться от принципов ESG или все-таки, задумываясь о будущем, не отступать от экологической ответственности, какая мотивация должна быть у компаний, чтобы вопросы экологии оставались для них приоритетом?

По словам Рашида Исмаилова, экологическая ответственность никоим образом не должна быть сегодня нивелирована или отодвинута до лучших времен: «Вы знаете, я сторонник диктатуры природоохранного законодательства, и экология должна оставаться в приоритете. Конституция нам гарантирует то самое экологическое благополучие, о важности которого часто говорят не только экологи, но и чиновники. Экологическая ответственность корпораций проявляется в природоохранных мероприятиях, то есть в реальных делах. И можно признать, что в отдельных регионах сейчас формируется институт экологической репутации бизнеса. Что сегодня важно для общественности? Это справедливость, прозрачность и эффективность тех конкретных действий, которые предпринимает бизнес. Главное быть, а не казаться», - отметил он.

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

С каждым годом все больше компаний стараются работать в соответствии со статьей 77 Федерального закона №7 «Об охране окружающей среды» и использовать в своей деятельности принципы экологической и социальной ответственности. Смысл ее заключается в обязанности полного возмещения вреда природе. Поэтому бизнес принимает меры по ослаблению негативного воздействия своей производственной деятельности окружающей среде.

В качестве примера участники дискуссии выделили проект, реализуемый ООО «Газпром инвест» совместно с ФГБУ «Главрыбвод» по восстановлению популяции сига на Балтике, победивший в конкурсе «Надежный партнер-экология».

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Компанией, при участии науки, был разработан и реализуется комплекс мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние водных биоресурсов и среды их обитания посредством их искусственного воспроизводства. Экологическая программа предполагает целый ряд мероприятий, которые предстоит реализовать до 2026 года.

Все эти мероприятия выполняются в рамках компенсации негативного воздействия водным биоресурсам от реконструкции действующих и строительства новых объектов водорассольного комплекса, водозабора и сброса рассола в Балтийское море от Калининградского ПХГ, а также строительства Терминала по приему, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ).

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

По словам Михаила Фокина, заместителя начальника управления экологического контроля и лесохозяйственных мероприятий ООО «Газпром инвест», только в этом 2022 году было выращено и выпущено в Балтику 730 000 экземпляров ценного сига.

Всего в 2022 и 2023 гг. в рамках долгосрочного договора ФГБУ «Главрыбвод» с ООО «Газпром инвест» предполагается отправить в Куршский залив еще более 500 тыс. штук молоди сига средней навеской 10 грамм. До 2026 года запланирован выпуск более 2,5 млн штук молоди балтийского сига. Это своеобразный рекорд для региона. В Куршский залив впервые в истории будет отправлен такой объем этого вида.

Все эти работы на территории Калининградской области проводятся экспериментальным рыбоводным цехом ФГБУ «Главрыбвод», расположенным на Куршской косе в пос. Лесной. Начало работы экспериментального рыбоводного цеха совпало с периодом крайней депрессии популяции этой ценной рыбы, уловы которой еще несколько лет назад составляли всего несколько сотен килограмм.

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Сегодня проектная мощность цеха по выпуску молоди сига в Балтийское море за счет совершенствования биотехники искусственного воспроизводства и модернизации рыбоводного оборудования составляет около 1 млн шт. молоди ежегодно.

Также Михаил Фокин отметил: «Газпром инвест» занимается геологоразведкой, бурением, инвестиционным строительством объектов газовой инфраструктуры, ремонтом и реконструкцией. Поэтому природоохранные аспекты являются нашим важным краеугольным камнем. В силу своей деятельности я вижу, что высокая экологическая ответственность в нашей компании культивируется на высоком уровне. И в части лесовосстановления в том числе.

С другой стороны, мы видим, что государственное регулирование в этой сфере вышло на совершенно другой уровень.

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Экология, сохранение и восстановление воды, воздуха и земли и то, что мы оставим будущим поколениям – это важно. И это закладывается сегодня. Я вижу общий государственный тренд, направленный на ответственное отношение к экологической политике».

По словам начальника управления восстановления водных биоресурсов ФГБУ «Главрыбвод» Павла Афанасьева, существует единая государственная политика по осуществлению искусственного воспроизводства. Утверждена стратегия развития рыбохозяйственного комплекса, в которую включен соответствующий раздел искусственного воспроизводства.

Там определен приоритет при выборе таких мероприятий: в первую очередь, отдавать предпочтение особо ценным видам рыб. Их перечень был утвержден Росрыболовством и постоянно актуализируется.

К особо ценным видам на сегодня отнесены осетровые виды рыб. К ценным видам – отдельные виды осетровых, сиговых, лососевых и некоторые виды карповых.

Как отметил спикер: «Сейчас при организации искусственного воспроизводства Главрыбвод ориентируется на этот рейтинговый список, сформированный с учетом ценности биоресурсов.

Что касается балтийского сига, то он является приоритетным для этого региона. Как один из основных, ранее существующих объектов промышленного рыболовства, и наиболее ценный среди имеющихся обитающих видов в заливе, с учетом существующих технологий по воспроизводству и объему производственных мощностей, которые могут осуществить его выращивание».

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

Поэтому для компаний, осуществляющих компенсационные мероприятия, важное значение имеет и вид выпускаемых биоресурсов.

Как рассказал в своем выступлении начальник управления реализации компенсационных мероприятий ФГБУ «Главрыбвод» Олег Карпов:

«Несмотря на то, что ФГБУ «Главрыбвод» довольно молодая организация, созданная в 2017 году, тем не менее, она имеет в своем составе более 100 рыбоводных заводов, половина из которых отпраздновали 50-летний юбилей, а нескольким даже больше 70 лет! Это говорит о том, что на этих заводах рыба воспроизводится, и довольно длительный период.

Восстановление водных биоресурсов - наше основное направление. Мы всегда этим занимались, занимаемся и будем заниматься. И если не так давно у нас основным заказчиком было государство, то теперь чаша весов склоняется в другую сторону. То есть именно ответственный бизнес как раз и начинает оказывать существенную поддержку работам по воспроизводству молоди. И от величины этой ответственности зависим не только мы, но и в какой-то степени дальнейшее существование всей нашей рыбоводной отрасли».

Фото: Пресс-центр Медиагруппы «Комсомольская правда»

По словам секретаря оргкомитета Всероссийского конкурса «Надежный партнер – экология» Андрея Романчука, компанию можно назвать экологически ответственной только если она реализует экологические мероприятия выше нормативных требований, то есть берёт на себя дополнительную ответственность. По словам спикера, сейчас существует несколько драйверов, которые стимулируют компании «краситься в зеленый». «Зеленые» финансы и облигации, инструменты, которые позволяют работать не только на репутацию, но и снижают затраты на конкретные финансовоёмкие проекты, привлекать дополнительные инвестиции.

«Важно понимать, что «зеленое» развитие – это не дополнительная нагрузка для компаний. Это новый драйвер развития. Если компания сейчас невосприимчива к экологическим трендам, то она рискует стать инвестиционно невосприимчивой», - отметил он.