Киркоров потратил на день рождения дочери не менее 10 миллионов рублей Фото: Соцсети

11-ый день рождения Аллы-Виктории Киркоровой отмечали в семейном загородном доме певца. Филипп Киркоров пригласил на торжество только самых близких друзей: Яну Рудковскую с сыном, Сергея Лазарева с детьми, Егора Крида, Валерию с Иосифом Пригожиным, Даву, Жасмин, чету Юдашкиных. Всего около 50 человек гостей.

Декораторы украсили дом артиста в стиле сказки «Снежная королева». Так, кстати, сам артист называет свою дочь.

И праздничный стол, и торт от кондитера Рената Агзамова были сделаны в стиле этой легендарной зимней сказки. За застолье отвечали повара из очень дорогого и элитного ресторана. А звездных детишек развлекали аниматоры. По подсчетам экспертов, Филипп Киркоров потратил на детский пир более 10 миллионов рублей.

- Конечно, немало денег ушло на стилизацию и декор стола и самого особняка. На эти свечи и красивые гирлянды из хрусталя,-говорит продюсер Алина Красная.- Только на декор дома, думаю, ушло около 5 миллионов рублей. Плюс ресторанный кейтеринг.

Киркоров потратил на день рождения дочери более 10 миллионов рублей Фото: соцсети

Средний кейтеринг на одного человека стоит на таких богатых застольях от 50 тысяч рублей. Плюс добавьте к этому услуги поваров, официантов, аниматоров и помощников, которые встречали гостей. Торты от Рената Агзамова тоже дорогое удовольствие.

Цена 1 кг торта от Агзамова - 2000 - 2500 рублей в зависимости от начинки. «Звездные» торты кондитера с эксклюзивным декором стоят от 70 тысяч до 8 миллионов рублей.

Думаю, Киркоров потратил на день рождения дочери не менее 10 миллионов рублей,-считает наш эксперт Алина Красная.