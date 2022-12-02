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Звезды2 декабря 2022 17:25

Киркоров потратил на день рождения дочери более 10 миллионов рублей

Король эстрады устроил для своей наследницы шикарное застолье
Игорь ПОЛЯКОВ
Киркоров потратил на день рождения дочери не менее 10 миллионов рублей

Киркоров потратил на день рождения дочери не менее 10 миллионов рублей

Фото: Соцсети

11-ый день рождения Аллы-Виктории Киркоровой отмечали в семейном загородном доме певца. Филипп Киркоров пригласил на торжество только самых близких друзей: Яну Рудковскую с сыном, Сергея Лазарева с детьми, Егора Крида, Валерию с Иосифом Пригожиным, Даву, Жасмин, чету Юдашкиных. Всего около 50 человек гостей.

Декораторы украсили дом артиста в стиле сказки «Снежная королева». Так, кстати, сам артист называет свою дочь.

И праздничный стол, и торт от кондитера Рената Агзамова были сделаны в стиле этой легендарной зимней сказки. За застолье отвечали повара из очень дорогого и элитного ресторана. А звездных детишек развлекали аниматоры. По подсчетам экспертов, Филипп Киркоров потратил на детский пир более 10 миллионов рублей.

- Конечно, немало денег ушло на стилизацию и декор стола и самого особняка. На эти свечи и красивые гирлянды из хрусталя,-говорит продюсер Алина Красная.- Только на декор дома, думаю, ушло около 5 миллионов рублей. Плюс ресторанный кейтеринг.

Киркоров потратил на день рождения дочери более 10 миллионов рублей

Киркоров потратил на день рождения дочери более 10 миллионов рублей

Фото: соцсети

Средний кейтеринг на одного человека стоит на таких богатых застольях от 50 тысяч рублей. Плюс добавьте к этому услуги поваров, официантов, аниматоров и помощников, которые встречали гостей. Торты от Рената Агзамова тоже дорогое удовольствие.

Цена 1 кг торта от Агзамова - 2000 - 2500 рублей в зависимости от начинки. «Звездные» торты кондитера с эксклюзивным декором стоят от 70 тысяч до 8 миллионов рублей.

Думаю, Киркоров потратил на день рождения дочери не менее 10 миллионов рублей,-считает наш эксперт Алина Красная.

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