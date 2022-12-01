Большая стройка

Жилые дома

В ЛНР продолжается восстановление домов, поврежденных в результате обстрелов со стороны украинских боевиков. Сложная ситуация в Северодонецке. У строителей сейчас главная задача - закрыть тепловой контур. Работы идут постоянно: сначала окна в домах закрывают пленкой, а потом в порядке очереди устанавливают стеклопакеты.

Здесь также ремонтируют общежитие, в которое планируют заселить семьи, потерявшие жилье. На каждом этаже будут кухня, туалет и душ. Строители уже установили отопительную систему и приступили к отделочным работам.

В городе восстановили работу котельной, жители получают тепло.

Виталий Борзов.

- Заменили сетевые насосы, котлы, трубопроводную часть. Котельная запущена, уже вышла на режим. Так как много повреждений в жилых домах, социальных объектах, тепло на микрорайоны подается поквартально, - рассказал заместитель гендиректора по теплоснабжению «Луганскгаз» Виталий Борзов.

В 80% домов Северодонецка восстановлено газоснабжение. Электричество - пока частично. Зато в Кременную и Рубежное электроэнергия вернулась полностью.

Самый большой объем работ для восстановления все еще остается в Лисичанске, так как этот город освободили от украинских боевиков последним.

В целом в Луганской Народной Республике при координации Минстроя России восстановлено 37 объектов электроснабжения, 44 объекта теплоснабжения, 72 школы, 32 детских сада, 17 больниц и 120 многоквартирных домов. На этом работы не остановились, темпы только растут.

- Уже отопительный сезон где-то запустился, где-то есть разрушения, где-то есть до сих пор незакрытые контуры, но нужно просто еще немножко потерпеть. Мы обязательно все закончим. Обязательно закроем тепловые контуры, окна, восстановим кровли, подадим тепло. Задача такая поставлена правительством, мы ее, безусловно, выполним, - сказал заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Валерий Леонов.

По его словам, в следующем году в республике уже будут действовать российские комплексные программы замены и модернизации инфраструктуры, коммунального хозяйства и ветхого жилья.

Школы и больницы

В средней школе № 1 Кировска идет капитальный ремонт. Помещению уже почти 90 лет, и за это время его не обновляли ни разу. Строители усилили фундамент школы, стабилизировали грунт, заменили систему отопления и сделали электрику.

В Луганском клиническом онкологическом диспансере ремонтируют гинекологическое отделение. Ремонтом занимаются строители подрядной организации «Торгово-промышленная фирма». Начали 3 ноября, а планируют закончить 15 декабря. В отделении не проводился капитальный ремонт с 1962 года, со времени постройки.

- Необходимость в капремонте здания назрела давно. В этом году были выделены средства, теперь проводится первый этап работ. Кроме ремонта помещения гинекологии, запланирован ремонт систем вентиляции в нескольких корпусах, - рассказал заместитель главного врача Луганского онкологического диспансера по технической части Алексей Жигало.

Дороги и мосты

Вновь открыто движение на путепроводе по ул. Тараса Рыбаса в Луганске.

Дорожники завершили работы на трассе республиканского значения М04, связывающей ЛНР с ДНР. Специалисты уложили более 38 километров асфальта и сейчас занимаются съездами, наносят разметку и устанавливают дорожные знаки.

В Дебальцево завершена реконструкция правой части путепровода и начался демонтаж балок и перекрытий по левой стороне. В Луганске недавно открылось движение по путепроводу по улице Тараса Рыбаса. Отремонтировали его московские специалисты «Гормоста». Движение по путепроводу было закрыто с лета 2021 года, после того как был взорван проходящий рядом газопровод.

Подходит к завершению и капитальный ремонт дороги в Луганске по улице Артема. Там демонтировали трамвайные рельсы, расширили дорожное полотно, уложили бордюры и сделали ливневки.

При координации Минстроя России в республике отремонтировали 23 участка дорожных трасс. До конца года введут в эксплуатацию 14 дорог и откроют 8 отремонтированных мостов.

КОММЕНТАРИЙ

Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник:

- Луганщина никогда раньше не получала такой помощи, которую сейчас оказывает Российская Федерация. Та работа, которая организована правительством России, руководством регионов по оказанию помощи нашей республике по восстановлению инфраструктуры, экономики, она очень значима. Такой помощи, я честно скажу, регион никогда не получал задолго до 2014 года. Значительная часть дорог в республике восстановлена до идеального состояния, восстанавливаются линии электропередачи, теплоэлектроцентрали, строятся новые водоводы. Что касается разрушенных наших территорий, все это временно. Безусловно, все это будет восстановлено, безусловно, все это будем делать капитально, надежно, в соответствии с ГОСТами. Бюджет на следующий год будет однозначно увеличен в плане прогнозного выделения денег на восстановление всего разрушенного, всего, что пострадало в результате боевых действий.