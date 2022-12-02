Крымские врачи спасли жителя Херсона

В местной больнице помочь не смогли - хирургов попросту не осталось. Фото участников гуманитарной миссии «Единой России»

Позвоночник и несколько ребер сломаны - пациент тяжелый. Ситуация, когда без преувеличения каждая секунда на счету. Нужна операция, но хирургов нет. Они уже эвакуировались на левый берег Днепра. Канонада вражеской артиллерии все сильнее - на подходе ВСУ.

В разгар эвакуации 57-летний житель Херсона Юрий Васильевич (из соображения безопасности фамилия не указывается) неудачно упал и получил серьезные переломы. Медики скорой помощи, продолжавшие работать на правом берегу, сразу просигнализировали волонтерам. Те - в Крым. Там врачи оперативно вызвались принять мужчину. Так развернулась локальная спецоперация по спасению.

ГАЗ ДО ОТКАЗА

«Спасибо вам!» - пожал на прощание руки своим спасителям Юрий Васильевич, лежа на каталке в машине скорой близ Джанкоя. Позади опасная переправа под обстрелами с правого берега Днепра. Когда колеса едва касаются земли после понтона - и сразу газ до отказа, ведь разрывы гремят снова и снова. Потом перегрузка в другую машину скорой из Каланчака и 200 км пути от Алешек до севера Крыма.

«Давай еще. Есть фиксация», - и вот тяжелого пациента с переломами снова переносят. Теперь уже в машину крымской санавиации - она поджидала у Джанкоя. На этой скорой его доставили прямиком в одну из больниц полуострова. Нейрохирургическое отделение стало финальной точкой непростого эвакуационного маршрута, где больному окажут высокотехнологичную помощь.

Хоть и схема отлажена - так вывезли уже далеко не одного маломобильного пациента - супругу Юрия пришлось успокаивать.

- Она очень переживала, как он перенесет дорогу. Перенес хорошо, - делится подробностями спасения руководитель гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области, депутат Госдумы Игорь Кастюкевич. - Дальше человека отвезут в нейрохирургию и сделают все необходимые операции, в том числе высокотехнологичные. И, надеюсь, мужчина сможет ходить. Бог распорядился так, что мы включились и помогли, всем повезло - и нам, и им, мы сделали очередное доброе дело.

ЗНАЮТ И ЖДУТ

В Херсонской области партийцев знают и ждут. Они работают там с марта: развозят продукты и медикаменты по городам и деревням - от Снегиревки до Геническа. Со временем наладили тесный контакт с больницами, вывозили детей с онкологии на химиотерапию в Ростов и Краснодар. Подключились к эвакуации из Херсона - больше месяца вплоть до 10 ноября помогали покинуть город воспитанникам детдомов и домов престарелых, транспортировали маломобильных пациентов из больниц.

Волонтеры сменяют друг друга, командировка на Херсонщину в среднем длится 1,5 - 2 месяца. Многие остаются дольше, не могут бросить людей. В сентябре одним из участников гуманитарной миссии на территории Херсонской области стал руководитель Челябинского регионального исполкома партии «Единая Россия», депутат Заксобрания области Денис Моисеев. Он помог эвакуировать другого лежачего больного - уроженца Камеруна по имени Татчн Брис де Звари, который уже три года прикован к постели. Его жену Юлию Котик вместе с детьми и собакой вывезли тоже. Женщина выразила огромную благодарность неравнодушным.

Признательны за помощь не только спасенные, но и органы власти. Министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев отметил скоординированные и эффективные действия по спасению нуждающихся в сложных операциях больных:

- Большое спасибо медикам скорой помощи Херсонской области и Крыма, а также волонтерам «Единой России» за слаженную работу и помощь маломобильным жителям в эвакуации. Отдельное спасибо минздраву Крыма за оказание высокотехнологичного лечения пациентам нашего региона.

«Давай, счастливо!» - руководитель гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич желает напоследок Юрию Васильевичу. Сопровождавшие тяжелого пациента волонтеры вернутся в Херсонскую область - там есть еще кому помогать.