"Вот как вы меня отблагодарили?": на Украине похитили еще одну картину Бэнкси

Бэнкси приехал в этом году на Украину и оставил местным в качестве жеста доброй воли семь граффити на уличных объектах Фото: REUTERS

Неистребима тяга украинцев к прекрасному. К спиванию "щеневмерлы", декламации стихов про Бандеру, художественным скаканиям на площадях или, например, к произведениям всемирно известных художников. Последнее, правда, зачастую имеет криминальный оттенок. В Гостомеле, городок неподалеку от Киева, двое таких ценителей прекрасного украли граффити ставшего всемирно известным, но сохранившего свою анонимность уличного художника Бэнкси.

Напомним, Бэнкси приехал в этом году на Украину и оставил местным в качестве жеста доброй воли семь граффити на уличных объектах, которые он нарисовал в Киеве, Ирпене, Гостомеле, Горенке и поселке Бородянка.

Первый скандал грянул вскоре после отъезда Бэнкси. Неизвестные разломали картину с изображением детей, устроивших качели из противотанкового ежа на Майдане Незалежности в столице Украины и стали продавать через интернет камни с частями изображения по 50 долларов за "творческий обломок". За 200 долларов предлагали покупателям выбрать фрагмент на заказ. Чем взбесили художника до невозможности.

- Украинские вандалы начали продавать куски моих граффити без моего разрешения на eBay. Я дал вам искусство, и вот как вы меня отблагодарили? – возмутился Бэнкси.

Другие ценители искусства в Киеве решили усовершенствовать творчество художника и пририсовали к изображенному бронированному грузовику, как выражался один мой сверхинтеллигентный знакомый в период нашего студенчества, мужской половой …

Но самые верные ценители прекрасного, которые и помыслить не могли разобрать изображение или разломать его, просто-напросто в Гостомеле вырезали картину со стены дома целиком. Они вырезали кусок пенопласта, поверх которого и было нанесено изображение женщины в халате и бигуди с натянутым на голову противогазом и огнетушителем в руках. И попытались скрыться. Но были пойманы полицией.

На Украине похитили еще одну картину Бэнкси Фото: REUTERS

В отделении злоумышленники, как и следовало ожидать, признали себя виновными в краже, но заявили, что совершили кражу из патриотических побуждений. Мол, да, хотели продать граффити, но деньги от сделки планировали направить не на удовлетворение своих личных порочных и иных потребностей, а на нужды ВСУ. Всем ведь известно, что работы Бэнкси оцениваются очень высоко. Но пока "патриотизм" индульгенцией для похитителей не стал.

- Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Задержанные объяснили, что якобы хотели продать произведение искусства, а деньги передать на нужды ВСУ, - сообщила полиция.

Что да, то да. Самая дорогая картина Бэнкси "Любовь в мусорном баке" действительно была продана на аукционе за 25,4 млн долларов. За миллионы продают и другие работы художника. Бородянский поселковый совет, оценив, какое счастье свалилось им на голову, решил внести работу Бэнкси в список культурного наследия. Но есть вопрос, а выставили ли местные власти возле граффити пост полиции? Если в Незалежной уже в открытую и среди бела дня воруют относительно недорогие дизель-генераторы, то с Бэнкси цена вопроса гораздо выше.

Право слово, Бэнкси просто не понял, с кем связался, когда приехал помогать Украине. Пусть радуется, что целым и невредимым и со своим кошельком смог вернуться домой. Кто там следующий в очереди "помощников"?

P.S. Но у украинцев ведь осталось еще, как минимум, пять с половиной аналогичных объектов (помним, один уже наполовину разобрали на куски), чтобы неплохо подзаработать. И вряд ли они остановятся.