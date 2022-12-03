Олег Кожемяко: Мемориальная доска Сунгоркину в ДВФУ - это здорово. Вернусь из Москвы домой - обязательно там побываю

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 3 декабря, в столице Приморья, в Дальневосточном Федеральном университете (ДВФУ), где учился главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин, открыли мемориальную лоску в его честь. (Владимир Николаевич скончался 13 сентября нынешнего года.)

На торжественную церемонию, в которой участвовали студенты, преподаватели, власти города, специально приехали вдова знаменитого журналиста и редактора Татьяна Безрукова и его младший сын Григорий Сунгоркин.

…- Это здорово, что в нашем университете решили таким вот замечательным образом увековечить память Владимира Николаевича Сунгоркина, - сказал в интервью Радио «Комсомольская правда» губернатор Приморского края Олег Кожемяко. - Вернусь домой - обязательно там побываю. .

На торжественную церемонию специально приехали вдова Владимира Сунгокина Татьяна Фото: Денис КОРАБЛЕВ

- А вы пока ещё в командировке…

- Я в Москве, буду здесь еще два-три дня. Совещание. (А до этого Олег Кожемяко побывал с визитом в Белоруссии. - А.Г.)

- Ладно, Олег Николаевич, буду иметь в виду. Это я - на предмет интервью с вами, они, как говорят в нашей журналистской среде, «хорошо заходят». (То есть, пользуются у читателей популярностью.) Вот. Я до Владивостока не долетел, но в Хабаровске мы открыли улицу имени Сунгоркина.

- Я знаю, я читал.

- А, вы уже посмотрели, публикации. да… И вам - большое спасибо за память. Мемориальная доска в честь журналиста - событие само по себе неординарное…

Мемориальная доска Владимиру Сунгоркину Фото: Денис КОРАБЛЕВ

- Знаете, у нас журналистский факультет – один из самых сильных вообще в Российской Федерации. А в стенах родного университета Владимир Сунгоркин начал свой большой путь, в том числе, в журналистике.

Уверен, событие, которое произошло сегодня, будет с одобрением воспринято многомиллионной аудиторией читателей «Комсомольской правды».

- Ну, и Володя Сунгоркин к вам очень тепло и уважительно относился. Он так периодически меня даже поругивал. Говорит, бывало, - что ты достаешь Олега Николаевича, пусть он работает, не доставай его постоянно. Но я, видите, нарушаю его указания, что делать? Вы, как это говорят, в тренде, постоянно даете нам очень хорошие и интересные поводы для интервью.

- «Комсомолка» - умная газета, у вас и радио, и сайт отличные, поэтому с вами всегда приятно работать.

Вдова Владимира Сунгокина Татьяна, сын Григорий и первый проректор Дальневосточного федерального университета Андрей Шушин Фото: Денис КОРАБЛЕВ

- Спасибо вам огромное. Обнимаю. Если ещё будут интересные информационные поводы для интервью, а они, конечно же, будут, я обязательно тоже снова нарушу заповедь Сунгоркина.

- Да, хорошо, да. До встречи.

- Спасибо. До свидания.