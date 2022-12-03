Сверстайте новогодний бюджет: пять проверенных способов сэкономить в праздники

В начале декабря в магазинах проводятся различные акции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Какой же русский встречает Новый год без размаха?! Спустить в декабре все деньги на подарки, а в январе сосать лапу и занимать у знакомых деньги до получки для многих россиян - обычное дело. Рассказываем, как избежать лишних трат.

Идем в супермаркет заранее

Перед новогодними праздниками и в новогодние каникулы траты россиян традиционно возрастают. По подсчетам экспертов, иногда - на треть! Во-первых, конечно, нужно накрыть новогодний стол. И желательно, чтобы он ломился (то, что часть продуктов и не съеденных салатов через пару-тройку дней приходится выкидывать, в расчет обычно не принимается).

Большинство из нас устремляется в супермаркеты за день-два до Нового года. А именно в это время цены в магазинах поднимаются. Не смотрите на то, что на ценниках часто нарисованы скидки - зачастую это просто уловка. В предновогоднем буме народ скупит все подряд по любой цене. Поэтому, чтобы не стать жертвой ажиотажа, а к тому же избавить себя от огромных очередей, часть продуктов лучше купить заранее.

В начале декабря в магазинах проводятся различные акции. На них вполне можно купить по выгодной цене различные консервы, майонез, оливки, специи, шоколад - до Нового года с этими продуктами ничего не случится. У многих нарезок и колбас также длительный срок хранения и до праздников они без проблем доживут. То же самое касается и алкоголя и соков. В начале-середине декабря цены на них будут ниже, чем в канун Нового года. Не увлекайтесь приготовлением большого количества блюд, которые придется доедать все каникулы или выбрасывать. Как вариант, можно и вовсе не готовить, а пойти на Новый год к друзьям, прихватив с собой бутылку шампанского и конфеты.

Конечно, нужно накрыть новогодний стол. И желательно, чтобы он ломился Фото: Shutterstock

Заказываем подарки без нервотрепки

Подарки лучше тоже начинать покупать уже сейчас. К концу первой декады декабря у самых ходовых подарков (мелкая бытовая техника, парфюмерия, косметика, игрушки, сладкие подарочные наборы) появляется новогодняя наценка. А в 20-х числах декабря наступает ценовой пик. Разница между обычной и пиковой ценами может составить 20%. Так что стоит поторопиться.

К тому же ближе к концу декабря резко увеличивается нагрузка на службы доставки, и посылка может просто не прийти вовремя, или вы будете психовать, ожидая загруженных по уши курьеров. Сейчас все то же самое можно сделать без ненужной нервотрепки.

Подарки лучше тоже начинать покупать уже сейчас Фото: Shutterstock

Пользуемся промокодами

Если вы привыкли делать покупки онлайн, то грех не воспользоваться различными скидочными купонами и промокодами. Благодаря им можно получить скидки, бонусы на будущее или бесплатную курьерскую доставку. При этом зачастую во время проведения в магазине акции к ней можно приплюсовать промокод - выгода тогда будет больше. Найти промокоды и купоны можно на любом сайте-агрегаторе (просто введите запрос в поисковике). При этом не забывайте сравнивать цены на разных маркетплейсах. Бывает, что на одном маркетплейсе ценник со скидками выше, чем в другом без скидок.

Покупаем авиа и железнодорожные билеты загодя

Тем, кто планирует уехать на каникулы и не успел купить авиабилеты в Черную пятницу (скидки доходили до 20%), самое время сделать это как можно скорее. Нелишним будет заранее забронировать и отель. Потому что перед Новым годом цены будут максимальными.

У РЖД, например, действует график гибкого регулирования тарифов. В зависимости от сезона и календарных праздников тарифы то повышаются, то понижаются, но максимальная надбавка - 20%. К тому же у РЖД действует система динамического ценообразования. Это значит, что чем больше спрос, тем выше стоимость. Цена на билет зависит от числа свободных мест в поезде, количества дней до отправления и популярности маршрута. Понятно, что в новогодние каникулы поезда забиты битком, следовательно и цены на билеты держатся на максимуме. Поэтому ждать до последнего и надеяться, что 29-30 декабря вам удастся ухватить билеты на поезд или самолет со скидкой, не стоит. Этого не произойдет.

Не забываем про кешбэки

Экономить на покупках можно с помощью банковской карты с кешбэком (такую опцию сейчас предоставляют большинство банков). Обычно кешбэк составляет 1-2% от суммы покупки, но в ряде случаев может доходить даже до 50%! Деньги либо возвращаются вам на карту в конце месяца, либо же копятся в виде бонусов. Потом вы можете тратить эти бонусы на покупку товаров у партнеров вашего банка (список партнеров можно посмотреть в мобильном приложении банка).

Все праздничные траты нужно распланировать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Чаще всего вы можете сами выбирать категории товаров, за которые хотите получать кебшэк (например, путешествия, книги, сувениры, техника, рестораны и т.д.). Это также настраивается в мобильном приложении банка. В некоторых банках категории товаров выбирать нельзя. В этом случае кешбэк чаще всего автоматически распространяется на самые распространенные траты (за покупки в супермаркетах, доставку еды, обеды в ресторанах и кафе, поездки в транспорте).

СОВЕТЫ ЭКСПЕРТА

Все праздничные траты нужно распланировать

Экономист, антикризисный менеджер Павел Кобяк поделился своими способами предновогодней экономии.

- Искусственную елку и новогодние украшения можно не покупать в магазине, а взять в аренду, пусть они будут б/у, но в хорошем состоянии. То же самое касается детских новогодних костюмов. Взять их по объявлению в аренду у частных лиц будет дешевле, чем в службах проката.

- Не покупайте сразу все то, что вам пригляделось на прилавке. Сравните цены на дорогие товары на прилавках магазинов и в приложениях маркетплейсов. Они могут значительно отличаться.

- Купите или закажите что-нибудь вскладчину с друзьями или коллегами. Например, шампанское или другой алкоголь. За мелкий опт можно получить скидку или повышенный кешбэк.

- Спланируйте свой предновогодний бюджет. Составьте таблицу, проставив в ней даты прихода денежных средств до конца года и в январе. А в следующем столбце проставьте даты, на которые приходятся какие-то финансовые обязательства: потребительские кредиты, ипотека, срок вернуть долг другу и т.п. Если какие-то ваши платежи приходятся на январские праздники, значит, деньги на них тоже надо отложить в декабре. После этого мы из доходов вычитаем расходы и получаем чистую прибыль - те деньги, которыми мы можем распоряжаться. Исходя из этого останется определиться, сколько потратить на подарки, а сколько на продукты.

- Совет, скорее, на будущее: научитесь верстать годовой бюджет и формировать фонды. Работает это так. Допустим, вы получили зарплату. Надо сразу рассчитать, сколько вам отложить на уплату ипотеки, сколько на продукты, сколько на развлечения. Вы также прикидываете, сколько человек за год вы должны поздравить с Днем рождения, а потом решаете, сколько процентов от каждой зарплаты вам отложить в фонд подарков. То же самое касается и путешествий. Скажем, откладывать в фонд путешествий 10-20% с каждой зарплаты. Если регулярно заниматься таким бюджетным планированием, то денег в итоге будет хватать на все.

КСТАТИ

Как всех одарить и не разориться

- Составьте список родственников и друзей, которым вы бы хотели сделать подарки. После этого составьте список покупок для них. Так будет легче не накупить лишнего.

- Сравнивайте ценность подарка и его цену. Не тратьте много денег на бесполезные сувениры, которые потом будут просто пылиться на полках.

- Экономьте на упаковках. Дело доходит до 500 лишних рублей к сумме подарку. Если хочется создать особое настроение, купите рулон красивой упаковочной бумаги за 70-100 рублей и оформите подарок самостоятельно, либо замените упаковку красивым пакетом.

- Попробуйте сделать подарок близким своими руками. Такой подарок ценится дороже, а при этом позволяет сэкономить.