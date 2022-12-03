«У нас всегда молодежь выступала драйвером взаимопомощи»: в Москве пройдет Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2022

Ксения Разуваева. Фото пресс-службы Росмолодежи.

Похоже, такого еще не было никогда!.. С 4 декабря на протяжении двух с половиной недель в Москве пройдет ряд форумов и мероприятий, в той или иной форме посвященных молодежи и волонтерскому движению: Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ 2022, одноименная международная премия, Национальная премия «Патриот–2022», Всероссийский студенческий форум «Твой Ход», Первый Съезд Российского движения детей и молодёжи, Церемония вручения Всероссийской премии молодёжных достижений «Время молодых». В мероприятиях примут участие более 10 000 детей, лидеров социально ориентированных НКО и проектов, представители регионов и сферы бизнеса, руководители волонтерских центров и добровольческих объединений из России и еще более 50 стран мира.

Для этих целей в Манеже сейчас строят Дом Молодежи. Монтаж павильонов в самом разгаре. Накануне открытия мероприятия, под визг шуруповертов и «выстрелы» степлеров, руководство Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) встретилось с журналистами, озвучив как задачи форума, так и предварительные итоги работы молодежного ведомства в 2022 году

В ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОСМОЛОДЕЖИ

«Уже второй день зимы, можно потихонечку подводить итоги. Чем мы и займемся на площадке Дома молодежи, - отметила глава Росмолодежи Ксения Разуваева. – Молодежная политика на протяжении последнего пятилетия очень активно развивается. Для нашей команды особенно стремительными были последние полтора года. Этот год значим для нас и молодежи страны несколькими знаковыми решениями и событиями».

В стране создано Российское движение детей и молодежи, которое проведет свой первый съезд на площадке Дома молодежи. Приедет несколько тысяч ребят со всей страны! На протяжении полугода дети по всей России занимаются проектированием детского движения. Очень много было вопросов: а как движение будет называться, а какие будут атрибуты, а какие ценности, направления и так далее?.. Ответы на все эти вопросы нас ждут на съезде, который пройдет с 17 по 19 декабря.

«Как только ребенок совершает шаг из школы, в каком-то смысле он попадает в зону нашей ответственности, - отмечает руководитель Росмолодежи. – В рамках программы детского движения, которое будет представлено на съезде, планируется представить концепцию того, как движение будет разворачиваться на инфраструктуре вне школы: в молодежных центрах, домах творчества, учреждениях спорта, университетах и других высших учебных заведениях. Также детское движение развернется и на базе наших федеральных образовательных центров».

«СЕНЕЖ», «МАШУК», «ТАВРИДА»…

За последнее время в стране созданы круглогодичные лидерские и образовательные центры «Сенеж» и «Машук». Это центры знаний. Например, первыми участниками «Машука» стали преподаватели и проректоры университетов в рамках программы «Голос поколений. Несколько треков программы прошли учителя школ. В том числе из новых регионов России. В общем, «Машук» становится значимым просветительским местом.

«Буквально на прошлой неделе я побывала на строительной площадке Университета креативных индустрий «Таврида». Откроем весной, но уже с января запустим первые образовательные программы в тестовом режиме, - отметила Ксения Разуваева. - Это место становится небывалым по масштабу креативным кластером, местом всего творческого, что есть в стране. В качестве примера могу сказать, что там появится первый в России подводный артпарк.

Фото пресс-службы Росмолодежи.

В этом году пилотно была запущена программа по молодежному предпринимательству. На прошлой неделе подвели итоги. В рамках программы объединены порядка 3000 резидентов – молодых предпринимателей. Совокупный объем их бизнесов составляет более 21 млрд рублей. То есть многие ребята далеко не новички в построении бизнеса.

«Очень приятно было видеть, что весомая часть предпринимателей имеют социальную гражданскую позицию, - говорит глава Росмолодежи. - Например, Ксюша Блохина из Владимирской области, директор фабрики «Ладушка», фактически перепрофилировала свою фабрику под производство разного рода изделий для наших военнослужащих: одежды, термобелья... Это очень здорово, что ребята не остаются в стороне от общего вызова».

ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО

Всероссийский центр изучения общественного мнения провел большое исследование о состоянии молодежной политики в стране. Выяснилось, что самый известный проект – Грантовый конкурс Росмолодежи, который поддерживает молодежные и социальные проекты. Ксения Разуваева отмечает, что очень гордится этим результатом. Количество заявок в Грантовом конкурсе выросло с 13 тысяч до 50 тысяч. Это повышает конкуренцию, а, значит, и качество тех проектов, которые в итоге получают поддержку.

Также важный проект – «Регион для молодых». Это 5 млрд рублей в год, которые передаются региону на конкурсной основе для комплексного развития молодежной политики. Это не строительство молодежных центров, но и обучение кадров, повышение конкурентоспособности ребят, которые приходят в сферу молодежной политики.

Отметим, что Росмолодежь стремится выделить молодежную политику в региональных правительствах в отдельные структуры. Это важно, показывает приоритет темы. Сегодня в регионах открыто 35 министерств по социальной политике (еще недавно было всего 12). К концу года их количество увеличится до 52. Есть надежда, что в следующем году это сделают во всех 89 регионах страны.

«У нас всегда молодежь выступала драйвером взаимопомощи. #МЫВМЕСТЕ – это такой проект, который стал ответом на вызовы. И какие бы вызовы в стране не появлялись, мы вместе подставляли плечо, - резюмирует Ксения Разуваева. - Вы помните как мы работали в пандемию. Потом мы организовывали гуманитарные миссии на Донбасс. Сегодня Волонтеры #МЫВМЕСТЕ, молодежь помогают семьям военнослужащих, которые отстаивают честь нашей страны. Сегодня больше 60 тысяч семей находится под шефством волонтеров. У нас открыты 3,5 тысячи штабов в регионах, муниципалитетах, университетах и средне-специальных образовательных учреждениях. Дети написали сотни тысяч писем на фронт. Хочу сказать, что молодежь всегда стоит впереди и действительно драйвит эту историю».