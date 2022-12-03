В интернете появился список имен, носители которых склонны к алкоголизму. Правда ли, что все Сергеи и Натальи - пьяницы?

Выглядит как полная дичь, но мало ли? Решили разобраться Фото: Shutterstock

По интернету ходит множество списков имен: вот, люди с такими именами, скорее всего, станут алкоголиками. Выглядит как полная дичь, но мало ли? Решили разобраться.

Источников таких списков, как правило, установить не удается: сайты перепощивают одну и ту же информацию, не утруждая себя ссылками на исследования. Утверждаются, что исследования проводили психологи и наркологи, но кто именно? Правда, прошлой зимой нашумела парапсихолог и таролог Галина Янко. У нее забавная методика: например, имя Денис созвучно с именем Дионис, а это, кто не знает, древнегреческий бог вина. Как с таким именем не забухать-то? Сергей алкоголем «заглушает душевную боль» (тут уже обошлись без созвучий, видимо, карты Таро рассказали), а Анатолий начинает принимать в юности по чуть-чуть, а к старости кааак разохотится. И другое в таком же роде.

Мы проверили: ни одна серьезная клиника, ни один ученый подобных исследований не проводили. Теоретически могли бы. Еще в 1980-х японские ученые выпустили нашумевшее исследование, в котором показали: с помощью статистики можно обосновать что угодно. И чего проще: взять имена алкоголиков. Поскольку люди получают имена более-менее случайно (конечно, есть мода, которая зависит от эпохи, региона, социального статуса, но в целом так), то носители распространенных имен, скорее всего, будут лидировать и в списке алкоголиков. Делаем вывод: имя связано с пьянством. Скажем, в списке, который мы приводим, на первой позиции – Владимир. Это частое имя. А вот Аскольда, например, нет. Вот примерно так и работает «доказательство ложной статистики».

СПРАВКА КП

То знаменитое исследование основывалось на презентациях крупнейших компаний. Хотя многие компании находились в кризисе, у них были прекрасные презентации: графики шли вверх, показатели били рекорды. При этом компании не врали и приводили истинные цифры. Как такое возможно? Японцы выявили несколько десятков приемов: показать на графике только зоны роста; растянуть график вверх так, чтобы незначительный рост воспринимался как взлет ракеты; взять древний показатель и считать от него (так, в СССР соревновались с 1913 годом), и так далее. Несмотря на то, что приемы разоблачены, впоследствии хитрости стали только изощреннее. Например: индусы любят рис; в Индии много желудочных расстройств; вывод – от риса страдает желудок. Это настоящий бич в мировой науке, потому что значительная доля исследований строится именно так.

КОНЕЦ СПРАВКИ

Вот так все оказалось просто со связью имени и пьянства, но такие вбросы будут появляться и дальше, потому что подсознательно люди уверены: имя – больше, чем просто сочетание звуков. Они будут сопоставлять с именами все, что угодно – характер, пристрастия, в том числе пристрастие к бутылке, конечно.

Поверье это древнее, и человеку, видать, его уже не изжить. Одиссей, попав к Циклопу в плен, первым делом скрыл свое имя, назвавшись Никто. Циклоп недоумевал, что за странное имя? Ну вот такое, стоял на своем Одиссей. Когда Циклоп был уже повержен, Одиссей сделал ошибку, открыв ему свое имя. И на героя обрушились неприятности – Циклоп мстил, так сказать, телепатически. Позже, в эпоху расцвета магии, считалось: чтобы призвать демона, достаточно назвать его имя. Имена демонов писали на оберегах, зашифровывали в книгах, в общем, вокруг этого крутилась вся магия. Когда монголы пришли захватывать Русь, они страх как боялись, что русские узнают имена их колдуний (сами они думали, что успехи – не от оружия, а от мастерства этих колдуний).

У русских до эпохи индустриализации выбор имени тоже был настоящим квестом. Если знать стремилась дать громкое имя (например, Владимир – владеющий, Святослав – от «слава, честь»), то низы, загнанные в угол обстоятельствами, давали имена нарочито незаметные, чтобы злые силы обошли человека, не приметили его (так, фамилия Некрасов, некрасивый, образована от такого имени; сам Некрасов был вполне себе состоятелен, но его далекие предки – нет). И в наше время, хотя старые традиции порушены, вокруг имен – настоящая магия. Достаточно взять любой второсортный женский журнал, и найти там советы, как выбрать мужчину по имени.

И немного правды в этой магии есть, говорит профессор Дэвид Джу из Аризонского университета, возможно, единственный человек в мире, серьезно изучающий такой вопрос. Имя может нравиться самому человеку, а может, нет – от этого зависит его самооценка и в конечном счете успех. Также в обществе есть мифы, часто подсознательные, мол, носитель такого-то имени – вот такой. И, когда ты, например, устраиваешься на работу, тебя подсознательно будут оценивать уже по имени. Исследование в США показало, что мужчины с немодным именем чаще получают отказ. В Германии выяснили: люди хуже помогают (в благотворительных акциях) тем, у кого «негативное» имя. И так далее.

Так что рациональное зерно, возможно, и есть: люди с каким-то не таким именем получают от общества оплеухи и, например, спиваются. Но эти эффекты выражены не в лоб, и, конечно, в таблице, которую мы приводим ниже (мы взяли его с одного из мусорных сайтов), полная чушь.

«ЗАПОЙНЫЕ» ИМЕНА

Женские:

Анастасия, Надежда, Наталья, Ирина, Кристина, Юлия, Марина, Ольга, Дарья, Маргарита, Елизавета, Яна, Юлиана, Лариса, Анжелика

Мужские:

Владимир (а также люди с однокоренными фамилиями и отчествами), Сергей, Денис, Андрей (а также люди с однокоренными фамилиями и отчествами), Вадим, Александр, Анатолий, Олег, Петр, Славы (Яро-, Влади-, Рости- и Святославы), Михаил