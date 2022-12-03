Закулисье съемок «Огонька»: что споет SHAMAN и как будут шутить юмористы в новогоднюю ночь

Стас Михайлов споет в Новогоднем голубом огоньке. Фото — канал «Россия»

В эти выходные завершаются съемки «Новогоднего голубого огонька» для канала «Россия» и начинаются съемки концерта для новогодней ночи на Первом канале. Рассказываем о закулисье съемок главных новогодних шоу.

«Новогодний голубой огонек»

4 декабря в студии на Мосфильме завершаться съемки легендарного «Новогоднего голубого огонька» канала «Россия». В этом году передача отмечает 60-летний юбилей. Снимали в студии с декорациями, зрителями и звездами за столиками. Антураж праздничный, тональность – снежная. В один из съемочных дней среди приглашенных гостей в зале были и военнослужащие.

Снимают с 16 ноября до 4 декабря – большую часть номеров cо звездами уже записали. Участники массовки рассказали kp.ru: «Многие ждали и ходили, чтобы увидеть певца SHAMAN. Спорили – какую песню он все же споет из своих хитов. Оказалось, что в новогоднюю ночь SHAMAN поет в «огоньке» свою песню «Я русский».

SHAMAN выступит в Новогоднем голубом огоньке с песней «Я русский». Фото — социальные сети

Прозвучат 31 декабря и 1 января и песни звезд, которые стали хитами в этом году. Но будет много шлягеров прошлых лет известных зрителям разных возрастов. Вот что еще прозвучит: Валерия – «Метелица», Гоша Куценко и Олеся Железняк – «Если у вас нету тети», Алсу – «Зимний сон», «Земляне» - «Трава у дома», Владимир Пресняков и Наталья Подольская – «Белый снег», Николай Басков – «Разговор со счастьем», Сергей Лазарев – «Остров невезения», Аскар Абдразаков - «Подмосковные вечера», Александр Розенбаум и Анастасия Макеева – Вальс-бостон», Лариса Долина и Глеб Матвейчук «Снежинка», Лев Лещенко и Александра Пахмутова «Надежда», Игорь Николаев «Выпьем за любовь» и десятки других песен. Также в «огоньке» поют: Григорий Лепс, Дима Билан, Елена Ваенга, Стас Михайлов, Нонна Гришаева, Александр Буйнов, Юлианна Караулова, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Родион Газманов, Эмин, Денис Майданов, Хибла Герзмава, Пелагея и другие артисты. Будет и традиционная команда юмористов: Евгений Петросян перед отпуском на Мальдивах провел съемочный день на Мосфильме – записывал поздравления с новым годом.

Съемочный процесс выстроен четко: звезда с командой приезжает к определенному времени – записывает сольный номер или дуэт; затем с коллегами (ближайшими по графику записи) снимаются за столиками – аплодисменты, поздравления.

«Уральские пельмени» начнутся в 23 часа на СТС. Фото — СТС

«Уральские пельмени»

На канале СТС по традиции покажут праздничные «пельмени». 31 декабря в 23 часа начнется праздничный выпуск шоу «Уральских пельменей» под названием «Визги шампанского». Сняли в конце ноября. Участвует все звезды «пельменей» - Дмитрий Брекоткин, Андрей Рожков, Вячеслав Мясников, Сергей Ершов, Дмитрий Соколов, Сергей Исаев, Илана, Роман Постовалов, Ксения Корнева и другие. Номера артистов будут как раз под новогодний стол: сценки о том, как похудеть с помощью майонеза и напитков; сделать новогоднее фото, чтобы подруги завидовали; сшить креативный костюм Ипполита; сыграть с тещей в «тайного санту»; не разориться на подарках. Развлекать будут песнями, шутками, в новогодних декорациях и с соответствующими персонажами. Под бой курантов «пельмени» посоветуют как загадывать желание и уехать домой из гостей с приключением.

Новогодние выпуск шоу «Уральские пельмени» назвали «Визги шампанского». Фото — СТС

В новогоднюю ночь пельмени покажут, как подготовиться к празднику, чтобы он запомнился надолго: сыграть в «Тайного Санту» с участием тёщи, разместить трёхметровую ёлку в квартире с двухметровыми потолками и совсем не потратиться на подарки.

Дмитрий Соколов из «пельменей» ночью 31 декабря продегустирует любимые угощения народа. Фото — СТС

Новогодняя ночь на Первом канале

В декабре в студии Главкино начали снимать концертные номера для новогодней ночи на Первом канале. Съемки пройдут со 2 по 20 декабря. Можно попасть в массовку: набирают зрителей от 18 до 55 лет. Нужна – сменная удобная обувь, нарядная одежда. Женщин просят прийти в ярких, цветных вечерних или коктейльных платьях, с прической и макияжем; мужчинам проще – нужна светлая или цветная однотонная рубашка, классические брюки и или джинсы. Нельзя приходить в черной одежде или в нарядах с надписями. На площадке будет танцпол – поэтому для записи музыкального номера женщин до 25 лет просят взять обувь на каблуке. Занятость с 9.50 до 22 часов оплачивается в сумме 1200 рублей. Условия записи на сайте massovki.net.

Среди популярных артистов, которые споют на Первом будут – Григорий Лепс, МакSим, Валерия, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, «Руки Вверх», Дима Билан, «Любэ», Игорь Николаев, Дмитрий Маликов, Трофим, Жасмин и другие артисты. Помимо хитов 31 декабря обещают, что звезды споют и песни пока не известных авторов – победителей конкурса «Автора».

О закулисье российского ТВ, царящих там разборках и скандалах рассказываем в подкасте "Глядя в телевизор". Переходите по ссылке, ставьте сердечки и слушайте, когда удобно