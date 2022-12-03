Молодая жена Петросяна показала округлившийся животик в купальнике

Петросян увез молодую жену на Мальдивы. Фото: соцсети.

Евгений Петросян любит баловать свою молодую избранницу экзотическими путешествиями. В начале зимы юморист увез Татьяну Брухунову и их сына Вагана на Мальдивы. Супруги выбрали для отдыха остров Дхигу, где поселились в пятизвездочном отеле. В соцсетях Татьяна делится солнечными кадрами своего отпуска. Не обошлось и без снимков в купальнике.

Брухунова сфотографировалась в слитном зеленом купальнике, продемонстрировавшем все изгибы ее тела. Купальный костюм подчеркнул тонкую талию избранницы Петросяна и ее округлившийся животик. Внимательные подписчики Татьяны сразу же обратили внимание на это изменение в ее фигуре и предположили, что она беременна.

- Ощущение, что вы в положении, - написала одна из поклонниц.

- Я просто толстая, - лаконично ответила Брухунова.

Татьяна сфотографировалась в купальнике. Фото: соцсети.

Подписчики 33-летней Татьяны возмутились и решили, что она на себя наговаривает. Фолловеры уверены, что у нее красивая и женственная фигура с приятными округлостями. В комментариях подписчики отмечают, что 77-летнему Евгению Вагановичу очень повезло с такой нимфой.

Путешествие супругов на Мальдивы началось с неприятного происшествия. Татьяна рассказала в соцсетях, что ноябрь выдался для нее очень трудным, и она чувствовала себя в конец измотанной.

«Поняв, что возложила на себя слишком много «должна» и «надо», я рухнула. Посыпалось одно за другим. Но мироздание подарило мне чуткого мужа, который быстрее меня понял: Тане пора отдохнуть», - написала Брухунова.

Купальный костюм подчеркнул тонкую талию избранницы Петросяна и ее округлившийся животик. Фото: соцсети.

Что касается самого Евгения Вагановича, то у него без приключений тоже не обошлось. Пока они с женой загорали на Мальдивах, какой-то интернет-портал сообщил о его смерти. Случившееся глубоко возмутило комика. Юморист поспешил заверить поклонников, что он жив и вполне здоров. В доказательство Петросян опубликовал видео своего заплыва в море.

«Сегодня какие-то нелюди опубликовали в YouTube видео с дикторским комментарием о том, что я покинул этот свет и оказался совсем на другом. Показали даже какого-то плачущего человека. Затем переврали мою биографию. Я в сомнении: как относиться к этому факту? С одной стороны, конечно, не очень приятно, когда тебя живехонького, можно сказать, принудительно отправляют туда, куда ты не торопишься. Меня беспокоит, что всполошились многие мои друзья и поклонники. Теперь с другой стороны, говорят, это хорошая примета - значит, не дождутся!» - считает Евгений Ваганович.

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