Иван Охлобыстин напугал читателей некрологом Гарику Сукачеву

Охлобыстин опубликовал некролог Гарику Сукачеву. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Говорят, что шутка, сказанная дважды, уже не шутка. Но Ивану Охлобыстину удалось нарушить это правило. На днях на своем дзен-канале Охлобыстин опубликовал некролог Гарику Сукачеву, приуроченный к 63-летию певца. Текст в страшном жанре предваряет запись о том, как однажды Охлобыстин предложил "Гарынычу" (дружеская кличка Сукачева) некролог вместо подарка, рассудив: "Рано или поздно пригодится. И опять же гарантия, что всякой ерунды не напишут". В ответ на такое предложение в певце сначала проснулась мнительность, однако хозяйственная нотка все-таки победила и Гарыныч разрешил:

- А напиши!

Некролог начинается словами: "Когда мне очень-очень плохо...я ставлю песню Гарика Сукачева «Ночь», а далее продолжается пронзительными признаниями и оригинальными характеристиками виновника торжества вроде:

"Он трепетный отец, он живет с женой с десятого класса, он солит кабачки на зиму".

Несмотря на то, что в тексте некролога говорится "Факт - ему недолго осталось", провидец из Охлобыстина (к счастью) никакой. Потому что тексту с этими ваногованиями уже девять лет. Впервые Охлобыстин озвучил ровно этот же некролог в 2013 году на чтениях журнала "Русский пионер". А еще раньше, чем в журнале, текст был опубликован в "КП".

Несмотря на то, что текст не нов, читатели Охлобыстина успели испугаться, восхититься, а в итоге последняя публикация в "дзене" набрала почти сто тысяч просмотров и принесла автору небольшой, но все-таки доход. (Так что трудно сказать, кто более хозяйственный: Сукачев или все-таки Охлобыстин, уже дважды умудрившися передарить один и тот же подарок и немного подзаработать на нем).

Добавим, что на канале Охлобыстина периодически появляются интересные материалы, в том числе, с яркими характеристиками звезд. В середине ноября, к примеру, Охлобыстин посвятил пост Борису Гребенщикову, в котором назвал певца "жухлым кумиром".

"Борис Борисыч искренне недоумевает по поводу отсутствия интереса у широкой аудитории к его политической позиции. Это правда. На Борис Борисыча всем наплевать. Всем, кроме нас, преданых им, законченных романтиков. Нам его жалко", - отметил автор.

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