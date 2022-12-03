Минобороны России предотвратило наступление ВСУ на десять населенных пунктов

B районе Краматорска поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников Фото: REUTERS

После ряда поражений ВСУ предприняло попытки отбить десять населенных пунктов. Об этом на прошедшем брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. Самое крупное наступление состоялось у Куземовки Луганской Народной Республики (ЛНР).

По словам генерал-лейтенанта на Купянском направлении упреждающими ударами армейской авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем предотвращена попытка противника атаковать в направлении населенного пункта Куземовка. В атаке сгорели до 60-ти украинских военнослужащих, два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера и четыре пикапа.

Конашенков сообщил об аналогичной ситуации в других районах боевых действий и уточнил потери в рядах ВСУ: на Красно-Лиманском у Коломыйчихи и Житловки Луганской Народной Республики уничтожены более 30-ти украинских военнослужащих, на Донецком направлении ВСУ потеряли до 60 солдат у Андреевки, Курдюмовки, Авдеевки и Марьинки (ДНР), на Южно-Донецком более 40 боевиков ВСУ были ликвидированы у пунктов Сладкое, Шевченко и Новомайорское (ДНР) Донецкой Народной Республики.

По всем направлениям ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения ВСУ остановлены и отброшены на исходные позиции. С ними сожжены десятки танков, бронетранспортеров и машин.

Силами подразделений ПВО, авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение: 8 реактивным снарядам, 10 беспилотникам, вертолету Ми-8 ВВС Украины, радиолокационной станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-3, 3 пунктам управления противника, поражены 74 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 195-ти районах.

Также в районах населенных пунктов Табаевка Харьковской области и Приморское Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ, а в районе Краматорска поражены два пункта временной дислокации иностранных наемников

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

336 - самолетов.

178 - вертолетов.

2609 - беспилотных летательных аппаратов.

391 - зенитный ракетный комплекс.

6970 - танков и других боевых бронированных машин.

908 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

3652 - орудия полевой артиллерии и минометов.

7450 - единиц специальной военной автомобильной техники.