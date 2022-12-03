Отец Ивана Урганта рассказал правду о том, что происходит с его сыном

Иван Ургант. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Шоу «Вечерний Ургант» пропало из эфира Первого канала еще весной. Продюсеры объясняли исчезновение передачи с экранов изменившейся ситуацией – мол, вместо развлекательного контента в телесетке стало больше политических программ. В новом сезоне временно поставленные на паузу проекты вновь стали возвращать в эфир. Но о судьбе «Вечернего Урганта» по-прежнему ничего не известно.

Ходили слухи, что после начала спецоперации ведущий программы Иван Ургант спешно уехал за границу. Однако сразу несколько знакомых телеведущего подтвердили, что он не покидал Россию. Несмотря на то, что Иван по-прежнему находится в Москве, о нем ничего не слышно.

О том, чем сейчас занимается его сын, рассказал актер Андрей Ургант. На днях Андрей Львович отметил 66-летие. Звезда петербургской сцены весь в работе – у него много проектов и съемок. Творческий график артиста расписан на месяцы вперед, в отличие от сына, который остался не у дел. По словам Урганта-старшего, у Ивана сейчас нет работы.

«У меня двое детей: Иван и Мария. Иван - актер и телеведущий, временно не работает, воспитывает двух моих внучек. Мария - домохозяйка, временно не работает и воспитывает двух моих внуков. К сожалению, уже нет на свете моей мамы - Нины Николаевны Ургант и мамы моего сына Ивана — Валерии Киселевой. Без них очень грустно», - рассказал Андрей Ургант «Комсомольской правде».

Андрей Ургант отметил 66-летие. Фото: Евгения ГУСЕВА

После начала СВО Иван не дает интервью и старается не комментировать то, что про него пишут и говорят. Оставшись без работы на телевидении, ведущий изредка появляется на благотворительных мероприятиях. Он также зарабатывает на корпоративах и частных праздниках. Кроме того, актер стал «лицом» онлайн-курсов по обучению IT-технологиям.

Недавно соведущая Ивана по «Вечернему Урганту» Алла Михеева обмолвилась, что телеведущий по-прежнему в Москве. По ее словам, Иван продолжает ходить на работу в «Останкино», и она надеется, что передачу скоро возобновят. Пока же они с Ургантом, мол, «разрабатывают другие проекты». Но, видимо, дальше планов и обсуждений дело не продвинулось.

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