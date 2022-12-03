Семь списанных "Гепардов": Германия щедро жертвует Украине металлолом под видом боевой техники

Олаф Шольц не так давно сообщил, что вскоре Берлин будет готов передать ВСУ новую партию военной техники. В том числе, зенитные установки "Гепард" Фото: EAST NEWS

Немецкое издание Der Spigel, похоже, раскрыло одну из тайн "щедрости" Германии, неусыпно помогающей Украине вооружениями, как завещал, оставляя свой пост посла в Берлине перед отъездом в Киев Андрей Мельник. Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц не так давно сообщил, что вскоре Берлин будет готов передать ВСУ новую партию военной техники. В том числе, зенитные установки "Гепард".

Но, как выяснили немецкие журналисты, все не так однозначно в этой ситуации. "Шпигель" пишет, что Германия передала Украине уже три десятка таких машин, и все, что осталось в наличии, это семь единиц "Гепарда", которые должны быть поставлены весной следующего года.

Помощь, можно сказать, достаточно сомнительная, поскольку 35-миллиметровые снаряды к пушкам этой ЗСУ – это очень большой дефицит. Снаряды такого калибра производила только Швейцария, а она категорически против поставок государствам, находящимся в состоянии военного конфликта, даже если это делают третьи страны.

Но есть еще более ошеломляющая информация. Оказывается, эти семь "Гепардов" были давно списаны Бундесвером и сейчас подлежали утилизации. Грубо говоря, их планировали отправить на металлолом, при этом немецкая армия (Министерство обороны ФРГ) должна была заплатить за их утилизацию приличные денежки.

И тут, как девочка в сказке, на горизонте нарисовалась Украина с протянутой рукой и мольбой-требованием "дайте грошей и пушек". Прямо-таки, словно по заказу. Обошли на повороте приемщиков цветных и черных металлов. Впрочем, не исключено, что, оказавшись на Украине, "Гепарды" в итоге все равно попадут в пункты приема металлолома.

Есть, конечно, и альтернативный вариант. О нем тут вновь на днях заговорили. И не в России, и, конечно, не в ЕС, а в Африке. Президент Нигерии Мухаммаду Бухари тут заявил, что конфликт на Украине чудесным образом отразился на оснащении вооружениями террористических банд, орудующих в бассейне озера Чад.

- Незаконное перемещение оружия в регионе усилило распространение стрелкового оружия и легких вооружений, которое продолжает угрожать нашему коллективному миру и безопасности в регионе. Поэтому возникла необходимость в ускоренных совместных действиях наших пограничных служб и других служб безопасности, направленных на приостановку распространения оружия в регионе, — заявил Бухари и уточнил, что к боевикам попадает часть оружия и боеприпасов, используемых в ходе боевых действий в Украине. Чуть ли не по Гумилеву: "Далеко, далеко, на озере Чад изысканный бродит"… "Гепард". И без снарядов.

Браво, Олаф! Это реально смешно. Кулеба вам в помощь. Вместе с Мельником и Зеленским. Как там оно, самочувствие, когда на двух стульях сразу?