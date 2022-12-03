Сергей Суровикин методично выбивает веру в реванш из натовских командиров в СВО

Командующий ОГВС Сергей Суровикин. Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

За последнюю неделю Объединенная группировка войск (сил) России зачистила от украинских националистов сразу несколько населенных пунктов. Вооруженные формирования киевского режима были выбиты из Перше Травня, Белогоровки, Андреевки, Курдюмовки, на основных направлениях ВСУ ежедневно несет стабильно крупные потери в ходе безуспешных атак.

На Бахмутском направлении у Константиновки и Купянском у Куземовки ВСУ уже не справляются с количеством раненых. «Трехсотыми» забиты все больницы и школы в тылах. Там катастрофически не хватает медицинского персонала и лекарств. Поэтому раненым солдатам ВСУ стараются скорее ампутировать конечности, чтобы избежать заражения крови. Многим не успевают и они погибают от гангрены. Как в Первую мировую войну, когда мир еще не знал антибиотиков.

Наши воины в первую очередь вырезают с карты Украины все инородное. За неделю только по официальным данным Минобороны при помощи высокоточных ударов ракетами ликвидировало с десяток временных пунктов иностранных наемников и более 400 иностранцев. Среди них больше всего оказалось поляков.

Родная артиллерия работает все точнее, так как подразделения противовоздушной обороны начали увереннее перехватывать в полете любые американские радиоуправляемые ракеты и снаряды лишая возможности ВСУ наносить контрудары.

Все каналы управления передачи данных ВСУ находятся под контролем наших беспилотников «Орлан-10» и «Москит», что постоянно находятся на дежурстве высоко в небе.

Они парализуют даже узлы связи командных пунктов националистов, что находятся на значительном удалении от фронта. Это фактически блокирует систему управления украинскими вооруженными формированиями.

По всей линии соприкосновения российские войска атакуют украинских националистов, и срывают их попытки провести контратаки. В них вооруженные формирования киевского режима теряют каждые сутки не только сотни раненных и убитых, но и веру в возможность реванша.

Взятие Клещеевки уже дает нашим войскам возможность продвигаться к Часову Яру и рубить пути снабжения засевшего там врага, а потеря Курдюмовки вынуждает ВСУ отступить к Дзержинску (Торецк). Из него ВСУ уже сложнее обстреливать Горловку.

Военные эксперты уверены, что новая стратегия командующего ОГВС Сергея Суровикина уже заставила генералов НАТО пересмотреть свои планы по поставке дальнобойного оружия. Они видят, что современное вооружение украинским военным не сильно помогает. Они порой и специально выводят его из строя, чтобы не привлекать к себе внимание российской артиллерии и авиации, а при любом незначительном ранении бегут с поля боя.

В тылах ВСУ, где возникли острые перебои с электричеством и работой на военных предприятиях уже пышным цветом расцвела проституция, торговля оружием, наркотиками и человеческими органами. Воруют все и везде. Не брезгуют даже соседскими дизельными генераторами. Неизвестные по городам Украины вырезают километрами кабели, что отключают временами от электричества. Сдают их на цветной металл.

На преступлениях многие украинцы пытаются быстро заработать побольше денег, чтобы уехать в Европу, где беженцам уже стали отказывать в помощи и материальной помощи. Они знают, что там им придется надеяться только на себя.

Новая стратегия Суровикина показала блестящие результаты. Несколькими точными ударами удалось вывести из равновесия не только всю Украину, но и заставить задуматься Евросоюз. Пока киевские власти думают, как согреть свои тылы, генерал Суровикин перестраивает оборонную линию, которая уже скоро позволит войскам перейти в широкомасштабное наступление по всей линии фронта.

Подписывайтесь на новый подкаст Радио «Комсомольская правда», в котором мы рассказываем, что будет дальше.