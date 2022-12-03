Татьяна Лазарева* окончательно распрощалась с Россией: других перспектив не осталось

Актриса, телеведущая и с недавних пор иноагент Татьяна Лазарева* живет в Испании Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Солисты группы Little Big, которые каких-то пару лет назад рвали музыкальные чарты и даже собирались представлять Россию на "Евровидении" (конкурс в итоге отменили из-за пандемии коронавируса), с началом спецоперации отбыли в Америку и теперь делают громкие заявления из-за океана.

Судя по всему, музыканты-любовники Илья Прусикин и Софья Таюрская возвращаться на Родину не намерены: в недавнем интервью они раскритиковали коллег по отечественному шоу-бизнесу, заявили о давлении и цензуре, а также признались, что "потеряли всё - дом, машину, многомиллионные контракты в России". Мол, эти жертвы стоят новых возможностей: в США Little Big намерены перезапустить карьеру и добиться мировой славы.

Как стало известно KP.RU Таюрская действительно разорвала все связи с родной страной. Так, 1 декабря по заявлению артистки Налоговая служба закрыла ИП Таюрская Софья Алексеевна. В качестве предпринимателя она была зарегистрирована с 2018 года и именно на счет ИП получала гонорары за рекламу в соцсетях, выступления и прочую деятельность.

Обычно уехавшие звёзды не торопятся закрывать бизнес в России: ИП иноагента Максима Галкина*, Аллы Пугачевой, Семена Слепакова, Чулпан Хаматовой и многих других эмигрантов существуют до сих пор. И даже не стесняющийся в выражениях Илья Прусикин сохранил статус предпринимателя. Так зачем тогда Таюрской эти хлопоты - показать серьезность намерений? А может, в целях экономии?

- Пока ИП действует, предпринимателю начисляются пенсионные взносы - это порядка 43 тысяч рублей в год. Не важно, работаешь ты по факту или нет, деньги начисляются и обязательны к оплате, - объяснил KP.RU юрист Михаил Алексеев.

Между тем, в первый день зимы еще один индивидуальный предприниматель из шоу-бизнеса прекратил свое существование. Актриса, телеведущая и с недавних пор иноагент Татьяна Лазарева*, живущая в Испании, также ликвидировала ИП. Однако, у Лазаревой* были серьезные причины "прикрыть лавочку".

- Дело в том, что на иностранных агентов распространяются определенные ограничения и запреты, в том числе, им недоступна упрощенная система налогообложения, - рассказал KP.RU звездный адвокат Андрей Алешкин. - Теперь, когда иноагенты лишились всех преимуществ ИП, вести бизнес им стало сложно и невыгодно. Думаю, именно это является решающим фактором. Перспектив оставаться в России и тем более, работать здесь для иногентов я не вижу.

*признан(а) иноагентом в России.