Не выше $60 за баррель: будет ли работать потолок цен на российскую нефть

С 5 декабря должен начать действовать потолок цен на российскую нефть Фото: Shutterstock

С 5 декабря должен начать действовать потолок цен на российскую нефть, который наконец согласовали страны G7, Австралия и Евросоюз. Что это все может значить? Вот первая реакция экспертов, зарубежных и наших.

КТО И ЧТО ОГРАНИЧИЛ

Как уже писала KP.RU, после долгих согласований по предполагаемому потолку цен на российскую нефть, западные страны уговорились на $60 за баррель. Потолок, как объявлено, может корректироваться, если мера «не достигнет своей цели». Первый перепросмотр запланирован на середину января.

Будет и переходный период. «Потолок» не будет применяться к нефти, загруженной на суда до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

В коалицию, которая принимает эти ограничения, входят страны G7 (США, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония), Австралия и Евросоюз.

С точки зрения «надавить на Россию» потолок в $60 выглядит своеобразно. Поставки российской нефти примерно по таким ценам, с учетом скидок, и идут. В ноябре средняя цена была в районе $65 за баррель, сейчас цены немного упали. По утверждению Bloomberg, некоторые партии продаются даже и около $50, но это без учета стоимости перевозки, страхования и т. п. (что важно - такие расходы в «потолке» не учитываются). А New York Times напоминает, что стоимость добычи российской нефти вообще-то в районе $20 за баррель — так что о том, чтобы лишить Россию главной статьи ее экспортных доходов речь явно не идет.

Многие эксперты рассматривают это как своеобразный реверанс со стороны Запада. Мол, мы ограничения вводим, но ваши интересы тоже учитываем — только слишком уж сильно заработать не дадим. А вы в ответ, пожалуйста, наши интересы учтите тоже — не валите нефтяной рынок и не пугайте наших избирателей.

Но позиция Москвы тоже известна: поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к таким ограничениям, не будем. Независимо от величины установленного потолка. Об этом предупреждал президент Владимир Путин. Вице-премьер Александр Новак в свою очередь заверял, что Россия перестроит поставки на «рыночно ориентированных партнеров» или сократит добычу нефти (последний вариант однозначно означает рост мировых цен).

- Мы принимать этот потолок не будем, а каким образом будет организована работа, после анализа, который будет быстро произведен, мы сообщим, - подтвердил в субботу, 3 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«ЭТО ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ЦЕН, А РАБОТЫ ЗАПАДНЫХ КОМПАНИЙ»

New York Times в пятничном разборе мер по «потолку» отмечает, что на мировом рынке нефти установить какие-то ограничения цен крайне сложно. Поэтому на деле речь идет об ограничениях в работе транспортных и страховых компаний. Западных.

Действительно, «потолок» предполагает в том числе следующее. Компании из стран, подписавшихся под соглашением, не могут перевозить российскую нефть по цене выше потолка, обслуживать такие суда и страховать и перестраховывать подобные перевозки, даже если нефть едет в какие-то третьи страны.

До недавнего времени примерно половина российской нефти, следовавшей морским путем, перевозилась танкерами, которые принадлежат греческим судовладельцам (поэтому Греция и выступала за потолок не меньше $70 за баррель). А лидерство в страховом и перестраховочном бизнесе в этой сфере — у компаний из Лондона.

Как пишет New York Times, «потолочные» меры рассчитаны на то, что Россия не захочет искать альтернативы «лучшим в своем классе» европейским компаниям. Судя по контексту, у аналитиков издания нет уверенности именно в таком развитии событий.

«ЕСТЬ ВАРИАНТЫ ОБХОДА»

То же американское издание приводит навскидку и несколько вариантов, как «дружественные» России покупатели нефти могут ограничения обойти, совершенно их не нарушая. Например, в счет «недоплаты» за нефть по завышенным ценам приобретать у России зерно или другие товары, которые не под санкциями.

- Есть такая лазейка, как смешивание с казахстанской нефтью, - накидал еще ряд вариантов в эфире Радио «Комсомольская правда» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексей Зубец. - Или другой вариант. Нефть, согласно документам, грузится на танкер по низкой цене. А когда доплывает до места, перепродается уже по другой, более высокой. Или — то, что уже делает Индия, которая сильно нарастила закупки российской нефти. Она у себя перерабатывает ее в нефтепродукты, а потом поставляет их в ту же Европу.

ТАК ЧТО ЖЕ БУДЕТ?

- Конечно, этот «ценовой потолок» - вариант из серии «и рыбку съесть, и на трамвае прокатиться». Если резко убрать российскую нефть из мирового производства и из экспорта, то цены уже завтра будут долларов 130 -150 за баррель. Но как быть с политикой? Вот чиновники и придумали такой вариант. А дальше начнется самое интересное, потому что факторов много, самых разных, - попытался спрогнозировать ситуацию для Радио «Комсомольская правда» президент компании «Московские партнеры», автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган. - Самое сложное для России — это вопрос со страховкой. Потому что даже те же турки — и тут никакой политики - боятся, что вдруг с танкером с российской нефтью что-нибудь случится у них в Босфоре. Тут все смешалось в одном компоте, и непонятно, что будет.

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