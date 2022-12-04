Ученые нашли необычный способ похудеть: нужно ходить спиной вперед

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Передвижение спиной вперед выглядит очень эффектно, первым это продемонстрировал Майкл Джексон в 1983 году, когда его “лунная походка” произвела настоящий фурор. Но вы совершенно спокойно можете обойтись без оркестра, подтанцовки, световых эффектов и особенно ревущей толпы зевак. Что простительно Майклу Джексону, то принесет вам неоднозначную популярность среди соседей по подъезду. Для оздоровительного эффекта достаточно просто ходить спиной вперед без всяких там танцевальных эффектов.

- Ходьба сама по себе отличная тренировка, поскольку это самое естественное человеческое движение, - говорит Джек Макнамара, физиолог из Университета Восточного Лондона. - Но мы не осознаем всей его пользы, потому что ходим автоматически, не задумываясь. Разворот направления на 180 градусов отключает автопилот и вы начинаете понимать насколько ходьба это невероятно сложный процесс.

Вообще прямохождение, кроме человека, освоило не так много животных - кенгуру, тушканчики, некоторые виды обезьян, страусы и другие птицы,… Дело это непростое, для ходьбы в вертикальном положении необходима очень четкая синхронизация зрительной, вестибулярной и - внимание! - проприоцептивной системы (последняя отвечает за ощущение положения частей своего тела относительно друг друга и в пространстве).

Когда мы идем назад мозгу требуется гораздо больше усилий для координации этих систем. А нашему серому веществу от таких упражнений одна польза. Поэтому ходьбу назад используют для реабилитации пациентов с инсультом. Исследование показало, что 30 минут упражнений на беговой дорожке (пациентам лучше страховать себя, держась за поручни) в режиме 3 раза в неделю в течение 4 недель эффективно восстанавливают чувство равновесия, увеличивают скорость ходьбы вперед, улучшают работу сердца и легких.

Но до инсульта лучше дело не доводить - ретро-походка оказалась отличным способом борьбы с лишним весом! Ученые подсчитали, что расход энергии, когда вы двигаетесь спиной вперед увеличивается на 40 процентов - 6,0 МЕТ (метаболических эквивалентов) против 4,3. Эксперимент с участием 26 студенток продемонстрировал что после 6 недель тренировок девушки, освоившие ретро-походку, сбросили больше лишнего веса, нежели их сверстницы бегавшие, куда глаза глядят.

А еще медики утверждают, что “лунные” тренировки полезны для людей, страдающих хроническими болями в пояснице (так больше нагружаются мышцы поддерживающие поясничный отдел позвоночника), пациентов с остеоартритом коленного сустава и подошвенным фасциитом (главная причина болей в пятках). Впрочем, и абсолютно здоровым людям полезно иной раз оторваться от коллектива и двигаться в сторону противоположную генеральной линии. Тянуть таким образом за веревку груженые салазки - отличное упражнение для развития скорости у спринтеров.

Как выполнять упражнение правильно?

1. Не смотрите назад, держите корпус и голову прямо.

2. Чтобы избежать падений, столкновений с препятствиями начинайте заниматься в помещении, например, дома или на беговой дорожке, где можно держаться за направляющие .

3. Не надо сразу замахиваться на большие дистанции. Лучше делать несколько попыток в день. Начните с расстояния в 20 метров и увеличивайте его по мере того, как будете совершенствовать технику ходьбы назад.