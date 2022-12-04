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В мире4 декабря 2022 5:00

10-летнему американцу грозят 60 лет тюрьмы

Мальчик застрелил свою мать
Людмила ПЛОТНИКОВА
Дом, где произошла трагедия

Дом, где произошла трагедия

Правоохранители американского штата Висконсин решили предъявить обвинения 10-летнему мальчику, квалифицируя их как предъявляемые взрослому человеку, что крайне редко случается в США.

Подросток на прошлой неделе застрелил свою мать.

На первом допросе он сообщил, что выстрелил случайно, целясь в стену. Но родственники рассказали полицейским, что ребенок был подвержен приступам гнева, его также замечали в жестоком обращении с домашними животными.

Дальнейшее расследование показало, что 44-летняя Квиана Манн была застрелена прицельным выстрелом в голову. Сразу после случившегося, сын разбудил свою сестру, которая и вызвала полицию.

Все заметили, что мальчик не плакал, никоим образом не сожалел о смерти матери. И уже на втором допросе он признался, что был зол на нее из-за того, что она запретила ему покупать шлем виртуальной реальности. Уже на следующий день после ее гибели он заказал этот шлем в Интернет-магазине.

Решено, что нераскаявшемуся подростку будет предъявлено обвинение в убийстве как взрослому; он уже находится в специальной колонии для несовершеннолетних. Если суд признает его виновным, то в тюрьме он проведет, как минимум, 60 лет.

Происшествия: КРИМИНАЛ