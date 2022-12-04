Малышей будут отдавать на генные модификации до рождения: когда в России появятся «дизайнерские дети»

В жизни все возможно, но далеко не всегда мы можем просчитать, что из этого выйдет Фото: EAST NEWS

Четыре года назад мир облетела сенсация: в Китае родились близняшки Лулу и Нана, которых еще до рождения «отредактировали». Малышки родились из пробирки, однако после экстракорпорального оплодотворения из генома сестер вырезали несколько участков, а потом подсадили эмбрион в матку. Отец девочек был ВИЧ-инфицирован, мама нет. Лулу и Нану сделали невосприимчивыми к вирусу иммунодефицита, и эту защиту, по задумке, должны будут унаследовать и их дети.

Автор уникального эксперимента - генетик Хэ Цзянькуй, выступая с докладом на международном саммите наверняка рассчитывал на мировую славу. Однако получил всеобщее осуждение: это же люди, а не машины! Дай волю, и к генетикам очередь из родителей выстроится, желая заказать детей по их «проектам». Нешуточный разразился скандал. Подобные опыты в КНР запретили (они проводились и ранее, правда, до рождения детей дело не доходило), а ученого-экспериментатора упекли в тюрьму.

А что же Лулу и Нана? Семья все это время засекречена: никто не знает имен родителей, а имена девочек — это псевдонимы. Однако в СМИ просочились сведения, что девочки внешне самые обычные, проблем со здоровьем у них нет, обе находятся под постоянным наблюдением ученых. Ради них в Китае даже хотят создать специальный исследовательский центр, ведь еще не известно, чем обернется для ГМО-малышек смелый эксперимент.

КОММЕНТАРИЙ РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ

А что думают о «дизайнерских» (так их прозвали в СМИ) детях российские ученые? Ведутся ли у нас разработки, какие перспективы? Об этом зашел разговор на одной из сессий Конгресса молодых ученых, который проходил в Сочи с 1 по 3 декабря.

- В жизни все возможно, но далеко не всегда мы можем просчитать, что из этого выйдет. На данном этапе развития науки я бы не рискнула вмешиваться в такой сложный организм как человек. Как говорится, не зная броду, не суйся в воду, - считает академик РАН, профессор Сколтеха Ольга Донцова.

- Общество не готово?

- Не то, что не готово - некомпетентно.

- Все нужно подтверждать экспериментом на животных, и такой опыт есть – собственно нокаутные мыши, - добавил директор института биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук Александр Габибов. - Очень часто даже при замене гена, который ответственен за что-то, или включении (вставлении) гена с измененной функцией мышь получается далеко не та, что ожидали ученые. Иногда вообще без изменений, а иногда – с кучей побочек, вплоть до летальных. Бывает, после одинаковых манипуляций в геноме двух мышей они получаются разными. Так что в глобальном смысле «дизайнерские дети» возможны, но знаний для этого действительно недостаточно.