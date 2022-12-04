В России вырастут цены билетов РЖД с 1 января 2023 года. Фото: Андрей АБРАМОВ

В России вырастут цены билетов РЖД с 1 января 2023 года. Об этом сообщила Федеральной пассажирской компании (ФПК).

«Тарифы на перевозки пассажиров в купейных вагонах, вагонах СВ и класса «люкс» с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 8,1% к уровню 2022 года», - говорится в сообщении пресс-службы ФПК. Это подразделение ОАО «РЖД», которое заведует перевозками пассажиров в поездах дальнего следования.

Еще раньше - в начале ноября - стало известно, что проезд в плацкартных и общих вагонах подорожает на 8,1%. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба - именно она регулирует тарифы на проезд в плацкарте. А цены на купе, люкс и СВ устанавливает ФПК без оглядки на антимонопольщиков. Проведя месяц в раздумьях, руководители ФПК решили не отставать и подняли цену проезда в железнодорожном «бизнес-классе» на тот же самый процент.

Заодно в Федеральной пассажирской компании напомнили, что лучший способ сэкономить на ж/д-билетах - это ездить на поездах зимой. Дело в том, что практически во всех поездах действует порядок динамического ценообразования. То есть система скидок и надбавок, которые зависят в том числе и от дат. Например, с 13 июня по 31 августа билет на поезд стоит на 20% дороже «нормы». А с 9 января по 21 февраля – на 15% дешевле.