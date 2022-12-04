Обновлен самый авторитетный список лучших фильмов в истории кино. Советская картина на 9 месте

«Человек с фотоаппаратом», реж. Дзига Вертов, СССР, 1929 Фото: кадр из фильма.

Списков «лучших фильмов в истории кино» на сегодня существуют многие тысячи. Но к тому, что составляется журналом Sight & Sound c 1952 года, киноведы и киноманы относятся с особым пиететом. Его обновляют раз в десять лет, опрашивая, с одной стороны, ведущих кинокритиков и киноведов (а также программных директоров фестивалей, сотрудников архивов и так далее), а с другой - ведущих режиссеров мирового кино. Получаются два списка, при этом первый считается чуть более важным, как бы основным.

В 2022 году всех ждал огромный сюрприз. Раньше рейтинг возглавляли общепризнанные шедевры. В 1952-м - «Похитители велосипедов» Витторио Де Сика, затем на протяжении полувека - «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса, а в 2012 году «Кейна» сместило с первого места «Головокружение» Альфреда Хичкока. Но в 2022-м на первое место вырвалась картина «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080», ранее не входившая даже в первые десятки.

Этот очень медленный, минималистский фильм в 1975 году поставила 25-летняя бельгийка Шанталь Аккерман. Он идет больше трех часов. Героиня, чье имя упомянуто в названии - обычная домохозяйка, проживающая понятно по какому адресу. Она воспитывает сына, ходит по магазинам, готовит еду, пьет кофе, застилает кровать, - в общем, ведет совершенно обычную жизнь. Не считая того, что днем занимается проституцией, зарабатывая таким образом на булавки. В размеренной, механической жизни Жанны все вроде бы идет по плану, - но именно благодаря леденящей неторопливости фильма зритель постепенно начинает догадываться, что ее существование вот-вот взорвется трагедией.

Никто не спорит, что это выдающийся фильм, а Шанталь Акерман (1950-2015) - блестящий режиссер. И все же… Первое место? Так внезапно? Сомнения, возникшие у многих, немедленно сформулировал сценарист и режиссер Пол Шредер: он намекает, что результаты опроса просто были подогнаны под требования текущей повестки. Ну или, по крайней мере, голосование было организовано таким образом, чтобы первое место во что бы то ни стало заняла картина, снятая женщиной.

«Как писал Том Стоппард, при демократии важно не кто получает голоса, а кто их подсчитывает. Количество голосующих было увеличено, система подсчета очков изменена, и опрос S&S в этом году отражает не непрерывный исторический процесс [оценки и переоценки фильмов], а политкорректную перетасовку. Фильм Акерман - один из моих любимых, это великий фильм, этапный фильм, но то, что он так внезапно занял первое место, работает против него. «Жанну Дильман» отныне будут вспоминать не только как важный для истории кинематографа фильм, но и как веху в истории уродливой левацкой переоценки ценностей», - пишет Шредер.

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В любом случае, десятка лучших фильмов теперь выглядит так.

1. «Жанна Дильман, набережная Коммерции 23, Брюссель 1080», реж. Шанталь Акерман, Бельгия-Франция, 1975

2. «Головокружение», реж. Альфред Хичкок, США, 1958

3. «Гражданин Кейн», реж. Орсон Уэллс, США, 1941

4. «Токийская история», реж. Ясудзиро Одзу, Япония, 1953

5. «Любовное настроение», реж. Вонг Кар-Вай, Гонконг-Франция, 2000

6. «2001: космическая одиссея», реж. Стэнли Кубрик, США-Великобритания, 1968

7. «Хорошая работа», реж. Клэр Дени, Франция, 1998

8. «Малхолланд драйв», реж. Дэвид Линч, США-Франция, 2001

9. «Человек с фотоаппаратом», реж. Дзига Вертов, СССР, 1929

10. «Поющие под дождем», реж. Стэнли Донен, Джин Келли, США, 1951

А список по версии кинорежиссеров - так:

1. «2001: космическая одиссея»

2. «Гражданин Кейн»

3. «Крестный отец», реж. Фрэнсис Форд Коппола, США, 1972

4-5 (набрано равное количество голосов). «Токийская история» и «Жанна Дильман»

6-7 (набрано равное количество голосов).«8 1/2», реж. Федерико Феллини, Италия-Франция, 1963, и «Головокружение»

8. «Зеркало», реж. Андрей Тарковский, СССР, 1975

9-10-11 (набрано равное количество голосов). «Персона», реж. Ингмар Бергман, Швеция, 1966, «Крупный план», реж. Аббас Киаростами, Иран, 1989, и «Любовное настроение»

Отметим, что из отечественных фильмов в первые десятки вошли картины, которые и раньше занимали в них почетные места - эпохальная документальная лента Дзиги Вертова и автобиографическая элегия Андрея Тарковского. Кроме того, в оба списка вошли еще два фильма Тарковского - «Сталкер» (41-е место у критиков и 14-е - у режиссеров) и «Андрей Рублев» (67-е место у критиков и 26-е - у режиссеров), а также «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна (54-е место у критиков и 93-е - у режиссеров). «Иди и смотри» Элема Климова, «Восхождение» Ларисы Шепитько, «Цвет граната» Сергея Параджанова вошли только в режиссерский рейтинг, заняв, соответственно, 41-е, 72-е и 93-е места.