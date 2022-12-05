От бизнесменов до дизайнеров звезд: Россия «поднялась с печи», чтобы помочь своим солдатам

Частные компании в России начинают выпускать товары для армии Фото: Иван МАКЕЕВ

ДАТЬ БОЙЦАМ ПЕРЦУ И ГЛУШИЛКИ ДРОНОВ

Письмо с передовой. Командир взвода обеспечения мотострелкового батальона просит помочь с покупкой необходимых товаров: подавитель связи, глушилки дронов, прочная 200-метровая веревка, а также лавровый лист, чай, черный перец, приправы и далее по списку - всего 11 позиций.

Таковы будни фронтового быта-2022. Письмо попало к общественной организации «Женсовет Благовещенского района», объединяющей солдатских жен и матерей за тысячи километров от украинской передовой, на Дальнем Востоке нашей страны. И женщины не подвели. Через два дня посылку собрали и отправили.

Примеров такой помощи по стране - великое множество. Конечно, материальным обеспечением войск занимается военное ведомство на государственные деньги, но факт остается фактом: поддержка с «гражданки» очень помогает армии.

Общественные организации сейчас вносят огромный вклад в поддержку армии. Но для работы в промышленных масштабах в стране действует система гособоронзаказа, к которой все активнее привлекают гражданские предприятия - армии нужны не только автоматы и патроны, но и спальники, теплые кальсоны, камуфляжная форма. «Мирные» отрасли экономики постепенно переходит к режиму «Все для фронта, все для победы!» А в правительстве просят ускорить этот процесс:

- Необходимо активнее вовлекать в процессы поставки материально-технических средств большее число предприятий, включая представителей малого и среднего бизнеса, - призвал недавно премьер Михаил Мишустин.

ШВЕИ ПОДОРОЖАЛИ

Компания известного столичного дизайнера Натальи Душегреи раньше выпускала модные платья для звезд. Теперь здесь делают утепленные спальники. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- А людей где я возьму?! - аж кричит с досады гендиректор группы компаний «Сириус» Юрий Савелов. - Профессионалов в швейной отрасли днем с огнем не найти, а молодежь набирать - так они ж работы не знают.

Это мы с ним обсуждаем, как гражданская экономика перестраивается на армейские рельсы. Недавно к Савелову обратилось руководство компании — прямого подрядчика Минобороны. Предложили его фабрике в Тульской области годовой контракт - шить армейские накидки, плащ-палатки. Деньги платят хорошие, материалом и фурнитурой обеспечивают, контракт прозрачный - напрямую со счета Минобороны. Но осторожный Савелов решил откусить от предложенного пирога только небольшой кусочек — подписался пока на пару месяцев, а там видно будет.

Сомнения понятны. С одной стороны, если не ухватить заказ сейчас, то его передадут другим. С другой, «входить» в гособоронзаказ - это же совсем другой уровень ответственности. Плакатным бодрячком в стиле «Родина сказала: «Надо!» - бизнесмен ответил: «Есть!» за такие дела не берутся. Тут уж точно семь раз отмерь. Хотя бы потому, что недавно принятую уголовную статью за срыв оборонного заказа никто не отменял - предприниматели на эту тему говорить не любят, но ни на минуту о ней не забывают.

- У нас сейчас около 40 швей, - рассказывает Савелов. - А заказ такой, что и на полторы сотни хватит. Но долгие годы зарплата в отрасли была очень низкой, и многие вообще ушли из профессии. Молодежи нет. Наш костяк — 50-60-летние. Благодаря оборонзаказу мы подняли зарплату с 25 тысяч до 30-33 тысяч рублей, но и на эти деньги тяжело найти профессионалов от 3-го разряда и выше. Постоянно размещаем объявления в центре занятости, на других площадках, а что толку! Приходят люди, поковыряются неделю и уходят. Мы даже своим сотрудникам поощрение придумали: приведи человека, и если тот хотя бы 3 месяца отработает — получай 30 тысяч. Не срабатывает - привели двоих-троих за ручку и все…

Не случайно за год зарплаты у швейников, по данным SuperJob, выросли на 17% - это второй результат после кондитеров (20%), которые тоже оказались востребованными в период СВО - нужно кормить армию, беженцев, людей на присоединенных территориях...

«ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ОЧЕНЬ ПОМОГЛИ»

Обычные предприятия начинают производить товары для солдат. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как мирные предприятия попадают в «оборонку»? Как правило, благодаря хорошей репутации среди знакомых-коллег.

- К нам обратилось руководство объединения «Воентекстильпром», их фабрика «Авангард» тоже расположена в Нальчике по соседству с нами. Рассказали, что есть большая ответственная работа, предложили выгодные условия - и мы согласились, - поведал «Комсомолке» Евгений Тананаев, гендиректор швейной фабрики «Дарий» - одной из крупнейших в Кабардино-Балкарии.

Проблема с кадрами есть и здесь, но очень помогли власти республики.

- Чуть ли не каждому безработному звонили с биржи труда, убеждали пойти к нам работать, - продолжает генеральный. - А мы подняли зарплату с 18-20 до 22-25 тысяч, плюс премии за выполнение заказа, бесплатное питание и доставка от дома до работы.

В результате к имеющимся полутора сотням сотрудников набрали еще человек 30. Закупили кое-то из оборудования, тоже правительство республики помогло.

- В итоге в оборонзаказ мы втянулись на полную, - говорит генеральный. - Сейчас все наши мощности работают только на армию. А выпускать гражданскую одежду временно прекратили.

В мирное время фабрика «Дарий» шила практически весь трикотажный ассортимент — от трусов до костюмов. Для бойцов поставили на поток выпуск нательной одежды: тельняшки, фуфайки, майки, кальсоны, в том числе и утепленные.

Работы много, и выполнить ее нужно не только в срок, но и качественно.

- Конечно, тяжело, - признает Тананев. - Люди у нас в возрасте, устают, но стараются. Иногда, бывает, срочно нужно партию одежды выпустить — тогда остаются после смены.

Контроль качества на армейском потоке такой, что жестче было разве только при товарище Сталине.

- Примерно два раза в месяц приезжают специалисты от Минобороны, - продолжает директор. - Проверяют все. Прочен ли короб, в который уложена продукция, правильно ли нанесены наклейки с описанием содержимого, верно ли указан адресат - мы же рассылаем продукцию на мобилизационные пункты в разные регионы. Потом достают одежду, измеряют в сантиметрах, проверяют, соответствует ли рост и размер ярлыку, вшитому в кальсоны или фуфайку.

Оказывается, это едва ли не самый сложный этап — вешать, в смысле, вшивать ярлыки. Четыре основных размера, пять ростов — смотри, не перепутай.

- Это только кажется простым, а когда идет сплошной поток разных размеров и ростов, ошибки случаются — как-никак в месяц выпускаем более 200 тысяч единиц продукции! - наставляет директор.

Если военприемка обнаруживает брак, то по шапке получает не только работник, но и фабричный контролер, пропустивший ошибку - на вшивном ярлыке стоит его персональная печать, это как отпечатки пальцев, не отвертишься.

10 ЧАСОВ В СУТКИ, ШЕСТЬ ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ

Форма, белье, тельняшки и многое другое - в спецоперационное время мирные компании быстро наладили выпуск самой разной продукции для бойцов. Фото: Алексей ФИЛИППОВ/РИА Новости

К слову, упоминавшийся уже «Воентекстильпром» (один из головных подрядчиков Минобороны) не только раздает заказы, но и сам пашет будь здоров. Здесь перешли на шестидневную рабочую неделю, увеличили продолжительность рабочего дня до 10 часов, а в раскройном цехе ввели круглосуточный режим. И объем выпускаемой продукции вырос в четыре раза.

Но там, где кадровая проблема стоит не так остро, можно организовать процесс по-другому.

- У нас никто не перерабатывает - это же нарушение трудового законодательства! - заверил «Комсомолку» начальник отдела маркетинга компании «Армоком» Роман Самохвалов.

Предприятие, расположенное в подмосковном Хотьково, специализируется на производстве средств защиты. Это единственный в стране поставщик сверхлегкого общевойскового бронешлема 6Б-47 — после начала спецоперации заказы на него увеличились более чем в ДВА раза. Помимо шлемов на фронт отсюда отправляют и противоосколочные костюмы.

- Чтобы обеспечить выпуск, мы увеличили штат - к имеющимся 400 производственным рабочим набрали еще примерно 150, все местные, из Сергиево-Посадского района, - продолжает Самохвалов. - Проблем с набором не было — предприятие у нас известное, зарплата выше средней по региону, работа престижная. Люди трудятся очень ответственно и интенсивно — у многих в зоне спецоперации родные и близкие.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как работает «народный фронт»

Параллельно с государственным оборонзаказом в стране возникло новое явление — народный оборонзаказ. Без постановлений правительства и Минпромторга, без планирования и спецприемки. Жены и матери ушедших на фронт мужиков, да и просто неравнодушные люди стали шить необходимую фронту одежду и доставлять ее напрямую мобилизованным и в зону СВО. А чего не могут сами пошить или изготовить, то закупают вскладчину.

В чистом виде партизанщина. Все эти маленькие артели, общественные организации и отдельные энтузиасты, объединяясь, вносят свой вклад в копилку победы.

«Уже сшито больше 100 балаклав, шапки двойные — 43шт., носки - 20шт (ткань флис), 100 пар трусов, связано около 50 пар носков. Пришел флис, цвет хаки, 77 метров, для пошива шапок и теплого белья! Продолжаем сбор средств на закупку пряжи, флиса, бязи, фурнитуры» - отчитывается в «Телеграме» руководитель группы «Теплые носочки» Ольга.

Точек «народного оборонпрома» по стране тысячи. Столичный дизайнер Наталья Душегрея, известная своими нарядами для звезд, проводив сына на СВО, организовала пошив утепленных спальников для бойцов. Пенсионерка МВД Наталья Сафонова из Белогорска Амурской области шьет дома на пару с невесткой белье и балаклавы для участников СВО — в том числе и для сына с внуком, они сейчас там. Ткань и нитки женщинам предоставил местный магазин. В поселке Чаны Новосибирской области 62-летняя пенсионерка Татьяна Функ организовала с соседками пошивочную мастерскую в подъезде своего двухэтажного дома. Деньги на закупку материалов присылают жители района.

На «домашнюю» продукцию у бойцов огромный спрос. Но все-таки хотелось бы понимания: на обеспечение армии работает огромная государственная машина, а многие бойцы, когда что-то понадобится, обращаются к родным и знакомым. Почему?

- Тут, наверное, дело в скорости и логистике - она еще не отлажена, хотя, может быть, где-то на складах все есть, - объясняет ситуацию директор по правовым вопросам «Воентекстильпрома» Николай Авсянников. - Поэтому иногда, чтобы быстрее получить то, что нужно, проще обратиться к гражданам - чтобы кто-то купил, пошил и привез. Кстати, иногда и нас просят оказать спонсорскую помощь в приобретении на других предприятиях какой-то несложной продукции для армии, которую мы не выпускаем. Но сложными изделиями войска таким путем не обеспечить. Мы, например, делаем танковые костюмы - нужно спецоборудование, огнеупорные ткани. Частник такого не пошьет...

К чести властей, они не стали запрещать неформальные объединения. Наоборот, во многих муниципальных районах взяли их под крыло и сами стали использовать волонтерские методы для помощи своим землякам. Хотя «своим» - это условно. В подразделениях смешиваются жители разных регионов и получается, что все помогают всем — чужих нет.

- У нас в районе при поддержке администрации и местных предпринимателей тоже действуют общественные движения, - рассказал «Комсомолке» Артем Васильев, начальник управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации города Раменское Московской области. - Открыт пункт приема гуманитарной помощи мобилизованным возле ДК «Орбита», там повесили баннер. Что нужно — оперативно узнаем в режиме обратной связи. Командиры с передовой пишут родственникам или друзьям, те распространяют информацию по разным каналам, в том числе и через администрацию, и начинается сбор. Что-то сами люди изготавливают или покупают готовое. А если речь идет о слишком дорогих изделиях, то просим крупные предприятия района оказать благотворительную помощь. И они помогают, не получая взамен ни налоговых, ни каких-либо других льгот - только моральное удовлетворение.

ОФИЦИАЛЬНО

Амуницию для армии шьют более 500 предприятий

- По всей стране предприятия взялись за работу, чтобы помочь нашим бойцам в зоне СВО, - рассказал «Комсомолке» заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Беспрозванных. - Минпромторг каждую неделю общается со всеми регионами, и одним из ключевых вопросов всегда становится обсуждение наращивания поставок необходимой амуниции для наших солдат.

По словам замминистра, российская промышленность готова еще больше наращивать выпуск экипировки, обуви специального назначения и другой спецпродукции.

- Предприятия переходят на двух- трехсменный режим, при необходимости запускают дополнительные производственные линии, - продолжает Беспрозванных. - 76 регионов уже подключились к этой работе, объемы производства существенно выросли. Более 500 предприятий по всей стране сейчас отшивают спецпродукцию, это 90 номенклатурных позиций. И число предприятий при необходимости может быть увеличено в разы.

Что делать компаниям, которые хотят подключиться к выпуску продукции для СВО?

- Самое главное - заявить о себе региональным органам исполнительной власти (областные, городские, районные администрации и т. д., - Ред.). Те, в свою очередь, уведомляют об этом нас, Минпромторг России. Мы включаем предприятие в сводный реестр производителей. И далее к ним обращаются наши коллеги, отвечающие за закупки, - поясняет Алексей Беспрозванных.