"Отменённый" Иван Ургант ни копейки не уступает за корпоративы: "Зачем так унижать Ваню?"

Иван Ургант Фото: Борис КУДРЯВОВ

Как изменились расценки на звёздные корпоративы в этом году, на днях огласили в одном из Телеграм-каналов. Цифры с учетом большого переполоха в шоу-бизнесе - отъездов, приездов артистов, их отношения к спецоперациии и плясок на кресте - оказались прелюбопытнейшие.

Так, например, по данным анонимных источников, гонорар Филиппа Киркорова упал с 12 до 10 млн за выступление; Григория Лепса - с 11 до 8 млн; Николая Баскова - с 10 до 7 млн; отбывшего в Израиль Семена Слепакова - с 4 до 2,5 млн; иноагента Максима Галкина* - с 5 до 2 млн; "отменённого" на телевидении Ивана Урганта - с 6 до 2 млн...

Однако, у экспертов эти цифры вызвали недоумение.

- Откуда составители громких заголовков и красочных картинок берут цифры - загадка, - высказался в соцсетях звёздный промоутер №1 Табриз Шахиди, который много лет организует выступления топовых артистов на частных вечеринках. - Почти везде соврали, а доверчивые распространяют, не удосужившись обратиться к авторитетным экспертам. Но Ваню-то зачем так унижать?

По словам Шахиди, Иван Ургант "как стоил 60 тысяч евро (3,5 - 4 млн рублей), так и стоит": получается, что даже репутационные удары этого непростого года не заставили телеведущего скостить цену.

- Сёма (Слепаков. - Ред.) стабилен - около 2,5 - 3 миллионов; Коля (Басков - Ред.) - всегда 3,5 млн за выступление и 5 млн - за ведение плюс выступление, - продолжил промоутер. - Филипп - давно 10 млн и прекрасно продаётся. На Галкина* в России спроса нет совсем, гонорары за публичные концерты за рубежом сравнивать с корпоративными смысла нет - они всегда ниже. Но если пригласить его в Дубаи, гонорар будет тот же, что и раньше: 100 000 евро (ок. 6,6 млн рублей).

Также эксперт высказался и о завышенных гонорарах выстрелившего в этом году певца-патриота Шамана. Как выяснилось, распространяемый в Телеграме ценник в 6 млн рублей не имеет ничего общего с действительностью.

- Шаман - боец, хорошо поднялся, но в Москве его гонорар - 3 млн рублей. И не забываем добавлять к стоимости налоги ИП и расходы на райдер, - добавил промоутер.

*признан иноагентом в РФ