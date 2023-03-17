Вернувшаяся из Дубая дочь Заворотнюк в шоке от счетов за коммуналку

Анна Заворотнюк. Фото: соцсети.

На днях дочь тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк вернулась в Москву. Звезду «Моей прекрасной няни» выписали из клиники, где она проходила курс лечения. Ее дочь Анна прилетела в Россию, чтобы навестить маму.

В прошлом году Заворотнюк-младшая переехала в Дубай, где провела всю зиму. В соцсетях Анна признается: едва вернувшись на родину, ей уже хочется улететь обратно в Эмираты, которые стали для нее вторым домом. Девушка жалуется на холод и русскую зиму. Если бы у нее была возможность, наследница звезды прилетала бы в Россию только летом. Но, увы, семейные узы обязывают ее приезжать и в менее теплые месяцы, так что девушка вынуждена страдать в суровом московском климате.

Кроме погоды Анну раздражают еще и бытовые проблемы. Вернувшись из Дубая, Заворотнюк изучила свои счета за коммуналку и пришла в ужас. Анна владеет квартирой в самом центре Москвы и старается своевременно оплачивать услуги ЖКХ. Наследница актрисы заявила подписчикам, что решила более рационально подходить к своим тратам и попытаться сэкономить.

«Я решила отказаться от воды, потому что какого фига мы за нее платим, если меня тут нет?!» - написала Анна.

Оказывается, плата за воду ей начисляется по общему счетчику, что в итоге выходит гораздо дороже индивидуального.

«Я решила теперь очень аккуратно подходить к своим расходам и деньгам. Распоряжаться ими правильно. Конечно, это не остановит меня покупать бесконечно всякую хе**ю, одежду, украшения и прочее. Но при этом я сегодня думаю, мы платим за воду. Так? Но платим по фиксированному счетчику. Я, как взрослый человек, сейчас вызову каких-нибудь сантехников. Они приеду, поставят мне нормальный счетчик, с которого я сама буду снимать показания и всей этой хрен*****ю заниматься», - заявила девушка.

Анна называет Дубай "своим городом". Фото: соцсети.

Видимо, до сих пор муж Анны ограждал ее от бытовых проблем и принимал решения за нее. Теперь же, столкнувшись с реальной жизнью, Заворотнюк решила попробовать похозяйствовать самостоятельно.

Переезд в Дубай Анна предприняла из-за мужа: ее избраннику предложили работу в Эмиратах. Личность своего спутника жизни девушка скрывает. По ее словам, любимый не хочет публичности, поэтому предпочитает не светиться в соцсетях.

Муж Анны тоже родом из Москвы. Они познакомились в США во время учебы в Нью-Йорке. Дочь актрисы изучала менеджмент в местном университете, но прервала занятия, когда узнала о диагнозе Анастасии Заворотнюк.