Поддержка для семей с детьми: Как получить ежемесячную выплату из маткапитала

Государство продолжает расширять поддержку для семей с детьми. С 2023 года еще больше родителей могут получать ежемесячную выплату из материнского капитала. Социальный фонд России (СФР) назначил уже около 40 тысяч таких выплат по новым правилам. Рассказываем, кому полагается эта мера поддержки и как ей воспользоваться.

• Выплата назначается семьям, чей средний доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе. При этом не учитывается имущество и занятость родителей. То есть, например, если мама домохозяйка, то не требуется подтверждать, что она не работает по уважительной причине.

• С этого года ежемесячную выплату можно получать на каждого ребенка до трех лет, включая первенца. Прежде семьи могли использовать маткапитал таким образом только при появлении второго ребенка. Причем родителям полагалась всего одна выплата, даже если они воспитывали нескольких детей до 3 лет. Теперь таких ограничений нет.

• Размер ежемесячной выплаты равен одному прожиточному минимуму ребенка в регионе, где проживает семья. В среднем по стране это 13,9 тыс. рублей в месяц. Если в семье несколько детей до 3 лет и при получении выплаты доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить еще одну выплату.

• Чтобы направить средства маткапитала на ежемесячную выплату, нужно обратиться в отделение Соцфонда или в МФЦ либо воспользоваться порталом Госуслуг. Фонд рассматривает заявление в срок не более 10 рабочих дней. При положительном решении деньги начинают выплачивать в течение 5 рабочих дней.

• С июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского капитала. Семьи, оформившие такую меру поддержки, начнут получать деньги 5-го числа каждого месяца. При этом средства будут приходить не за текущий, а за предыдущий месяц. Переход к единому дню зачисления средств произойдет автоматически, родителям не нужно никуда обращаться, поясняют в Социальном фонде. Чтобы семьи были готовы к изменениям, отделения Фонда с марта начнут рассылку уведомлений о новых датах получения выплат.

ВАЖНО

Если семья с ребенком до 3 лет получает единое пособие и при этом средний доход остается ниже двух прожиточных минимумов, родители могут обратиться за ежемесячной выплатой из материнского капитала. Если выплата из маткапитала назначена до 2023 года, то при обращении за единым пособием на ребенка она прекращается, и нужно заново подать заявление о ее назначении через портал Госуслуг или лично в отделение Соцфонда либо в МФЦ. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно.