На конференцию по вопросам климата в Якутии приедут более 200 ученых и экспертов из 12 стран мира

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Более 500 ученых и экспертов из 12 стран приедут на Научно-практическую конференцию по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. Этот серьезный форум будет проходить в Якутске с 22 по 24 марта.

О том, какие темы предстоит обсудить специалистам, рассказали на пресс-конференции в Москве. Перед началом настоящее шоу для собравшихся устроил артист из Якутии, сыгравший на хомусе (он же варган, язычковый инструмент) так, будто это не один человек, а целый народный оркестр. Уж когда на экране начали показывать видеоролик с пейзажами Лены, знаменитыми столбами, тундрой и изгибами других больших рек, вряд ли в зале нашелся хоть один человек, который не захотел тут же рвануть в Якутию туристом...

Стоит отметить, что Россия с 2021 года председательствует в Арктическом совете - международной организации стран, имеющих территории, примыкающие к Северному полюсу.

- Россия - самое крупное «арктическое» государство и играет основную роль в развитии Арктики, выступает лидером в вопросах изучения вечной мерзлоты, - рассказывает председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета, Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. - Мы видим большой интерес к конференции в Якутске со стороны многих стран мира, в том числе со стороны государств БРИКС.

НЕ ТОЛЬКО ДВА ПОЛЮСА, НО И ГИМАЛАИ

Для понимания. Вечной мерзлотой называют грунт, который находится в мерзлом состоянии не менее трех лет. В этой зоне находится до 25% площади земной суши. И до 65% территории России. Это Восточная Сибирь, Забайкалье и другие регионы. Глубина вечной мерзлоты в самом грунте может достигать сотен метров. Самый глубокий предел, который когда-либо зафиксировали ученые, находится в Якутии. 1370 метров! Представьте себе высоту 450-этажного дома или 2,5 Останкинские телебашни, поставленные друг на друга.

По словам Николая Корчунова, изучение вечной мерзлоты важно не только для стран, которые имеют интересы и территории на двух полюсах Земли – северном и южном.

- Есть ведь еще и Гималаи (в этой горной системе также существуют подмороженные участки грунта, - Авт.). Поэтому мы приветствуем среди участников конференции в Якутске ведущих ученых Индии и Китая. Российская Федерация имеет понимание проблемы и определенные наработки. Но большое значение для мировой науки имеет и сотрудничество ученых разных государств.

Для более системного подхода к изучению вечной мерзлоты Росгидромет создает сеть мониторинга, которая будет состоять из порядка 140 станций, передающих данные.

«ЯКУТИЯ - УНИКАЛЬНЫЙ РЕГИОН»

Инициатива проведения конференции именно в Якутске принадлежит главе Республики Саха (Якутия) Айсену Николаеву. И регион выбран для этого, конечно, неспроста. Как известно, 90% территории нашей республики расположены на вечномерзлых грунтах. Ранее Айсен Николаев рассказал журналистам:

- У Якутии накоплен огромный опыт в изучении процессов таяния мерзлоты и климатических изменений, и мы готовы этим опытом делиться. Уверен, что научные исследования помогут разработать систему мер, которые позволят снизить риски из-за таяния мерзлоты.

Фото: Игорь ФЕКЛИСТОВ

Постоянный представитель Республики Саха (Якутия) при Президенте России, первый зампред Правительства Республики Саха Андрей Федотов подчеркивает, что одна из важных целей конференции - выработка практических методик, как организовать комфортную жизнь в Арктике и на землях вечной мерзлоты.

- Мы считаем, что чем шире будет международное сотрудничество, тем больше идей, рожденных на Крайнем Севере на вечномерзлых грунтах, в Арктике, будут полезны для человечества. Нужно использовать эти идеи для того, чтобы мы смогли выстроить свое будущее именно в тех реалиях, которые нам климат сегодня диктует.

- Якутия - уникальный регион, - говорит директор Департамента развития Арктической зоны Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Максим Данькин. - И не только потому ,что это самый большой регион России площадью более 3 млн квадратных километров. Более 40% его территории находится за Полярным кругом. При этом арктическая часть страны сейчас обеспечивает 1/5 всех доходов России. И эта территория имеет огромный потенциал. Например, здесь находятся 76% всех разведанных запасов природного газа.

Максим Данькин рассказывает, что деградация вечной мерзлоты (таяние, иными словами) становится проблемой в том числе и для инфраструктуры добычи полезных ископаемых. В качестве примера представитель Минвостокразвития привел аварию 2020 года на Таймыре. Тогда произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего в местные речки вылились 44 тонны авиационного топлива. Росприроднадзор оценил нанесенный ущерб в 130 млн рублей.

ТАКОГО НЕ БЫЛО С 1972 ГОДА

Директор Института мерзлотоведения имени П.И. Мельникова Сибирского отделения РАН Михаил Железняк отмечает, что посвященных вопросам вечной мерзлоты конференций такого масштаба не проводилось с 1972 года.

- Ученые из разных стран мира заявили около 100 докладов! - озвучивает Железняк.

К слову, сам ученый считает, что само по себе таяние мерзлоты не является поводом для паники.

- Мерзлота изменялась, изменяется и будет изменяться в будущем. Маловероятно, что мы можем научиться управлять климатом. Но научиться жить и развиваться в условиях вечной мерзлоты, не совершая ошибок, - можем.

По словам Михаила Железняка, одна из основных проблем сейчас - отсутствие систематизированных исследований многолетней мерзлоты.

- Информация, которой мы сейчас пользуемся, на 90% была добыта до 1990 годов. (То есть до распада СССР, - Авт.). А сейчас доступ науки к новой информации затруднен. Сейчас это все коммерческие тайна. (Имеется в виду, что различные компании, которые работают на землях вечной мерзлоты, не выкладывают данные в общее информационное поле, - Авт.).

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ

Одним из активных участников конференции станет директор Плейстоценового парка Никита Зимов. Парк - всемирно известный уникальный экспериментальный проект, который базируется на северо-востоке Якутии, на берегу реки Колыма, всего в 150 километрах от берега Северного Ледовитого океана.

- Еще 15 тысяч лет назад на территории Якутии была совсем иная экосистема, так называемые мамонтовые лесотундры, - объясняет Зимов.

Ученые считают, что дело было так. Во времена существования мамонтов в нынешней зоне вечной мерзлоты сформировалась намного более устойчивая экосистема – так называемые «мамонтовые степи». И все благодаря огромным стадам крупных травоядных - мамонтов, шерстистых носорогов, большерогих оленей и проч. Животные активно поедали растительность, которая не успевала вмерзать в землю, как сейчас, а активно размножалась. Но потом древних гигантов начали выбивать древние охотники. В итоге экосистема деградировала.

- Но можно запустить и обратный процесс, вернуть экосистему к прежнему состоянию, - говорит Никита Зимов.

Поэтому в Плейстоценовый парк сейчас активно завозят самых крупных травоядных современности. Здесь собирают стада якутских лошадей, северный оленей, лосей, овцебыков, яков, зубров, бизонов.

- В 2021 году мы привезли в парк верблюдов, и они прижились, - констатирует специалист. - Сейчас у них начинается гон. Значит, в следующем году будем ждать приплод!

Принято решение, что научно-практическая конференция по вечной мерзлоте станет регулярной - она будет проходить в Якутске один раз в два года.