Морпехи Тихоокеанского флота врываются в траншеи по которым нанесла удар армейская авиация

Минобороны России продемонстрировала кадры массированного удара по позициям наемников киевского режима на Угледарском направлении.

Передовые группы штурмовых отрядов морской пехоты Тихоокеанского флота и мотострелков врываются в траншеи украинских националистов. Бойцы наступают буквально по трупам солдат ВСУ, которые несколько минут назад были уничтожены ударами штурмовой авиации.

Атака с фланга идет сразу после нанесения массированного авиационного удара экипажами штурмовиков Су-25.

«Морские пехотинцы Тихоокеанского флота с боями занимают позиции ВСУ и сразу организовывают оборону», - комментируют в Минобороны России.

Ранее командир отряда тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Ярый» рассказал СМИ о том, что вся обороны ВСУ держится на заградительных отрядах снайперов, которые расстреливают украинских военнослужащих, что решили сложить оружие. Иначе удержать на передовых позициях украинских солдат у офицеров ВСУ не получается.

На передовую они посылают солдат из числа необстрелянных солдат теробороны, которым часто дают координаты позиций, что уже заняты морпехами. Зафиксированы курьезные случаи, когда целые группы украинских военнослужащих оказывались в плену, так как думали, что пришли в свой укрепленный район.

Офицеры ВСУ знают, что спецназ Приморья не только имеет славные традиции в ликвидации в лесах бандеровцев после Великой Отечественной войны, но и имеет хороший опыт борьбы террористами на Северном Кавказе и Сирии уже в настоящем веке.

В 2015 году, подразделения морские пехотинцы Тихоокеанского флота прикрывали нашу группировку ВКС в Сирии. Теперь наши армейские летчики прикрывают уже морпехов во время штурма позиций ВСУ на Угледарском направлении.