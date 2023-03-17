Си Цзиньпин едет в Россию: почему партнерство Москвы и Пекина вызывает панику у Запада

На Западе испугались предстоящего визита Си Цзиньпина в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Си Цзиньпин на следующей неделе посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. Масштаб личности китайского лидера уже сравнивают с основателем нынешнего Китая Мао Цзэдуном. То, что первый визит после своего недавнего переизбрания (в третий раз подряд, чего в истории страны еще не было) председателем КНР товарищ Си совершит именно в Москву, уже вызвало нескрываемую панику на Западе.

Ведущий Fox News Такер Карлсон предупредил нынешние власти США: «Похоже, вы получите войну с Россией и Китаем, хочется вам этого или нет».

Но ведь и в Москве, и в Пекине не устают повторять: сближение России и Китая не представляет угрозы третьим странам. Мы не «дружим против» американцев, европейцев или японцев. Мы просто развиваем «отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между двумя странами. Чего нас бояться? Разве мы Западу зла хотим?

В Вашингтоне и Брюсселе уверены: да, Москва и Пекин - это угроза их доминирующему положению в мире. В натовских документах и всяких стратегиях так и прописано: Россия - непосредственный враг, Китай - главный враг на перспективу. Когда оба твоих врага заявляют, что хотят еще больше дружить друг с другом, это очень напрягает. Особенно если ты сам уже сформулировал бескомпромиссную логику своих действий на будущее: или мы, или они. И логику эту Запад менять не намерен. Вопрос только во времени - когда «кто кого»?

«Тектонический сдвиг» мироустройства, о котором все говорят с февраля прошлого года, не мог бы произойти, если бы все события ограничились СВО. Нынешняя Украина, которая провозгласила себя «Анти-Россией», хотели этого ее покровители или нет, стала тем «оселком», на котором сейчас проверяют, а так ли всемогущ Запад, как все привыкли верить? Уместно напомнить, что перед началом СВО президент Путин посетил с визитом Китай. По итогам переговоров он и товарищ Си приняли «Совместное заявление Российской Федерации и Китайской Народной Республики о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии». Совсем скоро после этого мир и вступил в «новую эпоху».

Бесспорными приметами этого стали такие изменения, которых вряд ли ожидали на Западе. Санкции против России, которые как «не сразу действующий яд» (перл обер-дипломата ЕС Борреля) должны были разрушить ее экономику, заставили покрыться нездоровым румянцем экономику Европы. Произошел решительный поворот России на Восток. Большая часть планеты не поддержала изоляцию Москвы, бросившей вызов «миропорядку, основанному на правилах». Долларовый диктат подрубил сам себя. В альтернативные Западу ШОС и БРИКС выстроилась очередь из стран, с которыми большинство членов ЕС в одиночку никак тягаться не могут.

Всем, кто не хочет обманываться, понятно, что Россия на Украине конфликтует не с Киевом, а с Западом, который цинично игнорировал интересы ее безопасности и неуклонно полз к ее границам. Пекин против военного конфликта, но он не винит в нем одну сторону, потому что понимает, из-за чего все случилось. И при этом прекрасно видит, как это может случиться и с ним - из Тайваня американцы с удовольствием делают новую «Украину», чтобы попробовать обескровить Китай, как они пытаются сделать это сейчас с Россией.

Исторический парадокс для США заключается в том, что, добившись безусловного успеха в развале угрожавшей их безраздельному экономическому и политическому господству возможной смычке Западной Европы и России, они сами создали себе новую, еще более серьезную угрозу - стратегическое партнерство Москвы и Пекина. Оторвав объединенную Европу от России, они бессильны вбить клин между Россией и Китаем. А это очевидный для всех сплав военного потенциала и экономической мощи, способный самым решительным образом изменить комфортный для Вашингтона миропорядок.

Так что новая угроза, созданная самими американцами, будет пострашнее той, что могла бы их беспокоить в виде уже не состоявшегося российско-европейского конкурента. Во всяком случае Европа и не помышляла, как сейчас готовы Москва и Пекин, о чем они заявили чуть больше года назад, противостоять вмешательству извне во внутренние дела суверенных стран и бороться против цветных революций.

По итогам российско-китайских переговоров в Москве состоится подписание ряда важных двусторонних документов, а сам визит лидера Китая, как отметили в Кремле, «станет главным политическим событием года в двусторонних отношениях». С учетом того, что посол КНР в России озвучил китайское видение нашего взаимодействия как «спиной к спине» - то есть совместно защищаясь от общих внешних угроз, — Западу будет о чем задуматься.

Хотя и в Москве, и в Пекине еще и еще раз повторяют: отношения двух стран «строятся на принципах неприсоединения к блокам, непротивостояния и не направлены против третьих сторон». Главное, чтобы эта «третья сторона» сама бы не нарывалась.

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