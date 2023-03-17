«Профессор Водяницкий» ушёл в 126-й экспедиционный рейс

Фото: Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского

В течение 24 суток на борту судна будут проводить комплексные исследовательские работы учёные из 5 ведущих научных учреждений страны: Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН (г. Севастополь), Морского гидрофизического института РАН (г. Севастополь), Института природно-технических систем (г. Севастополь), Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН (г. Москва) и Азово-Черноморского филиала ФГБНУ ВНИРО (г. Ростов-на-Дону). Экспедиция проводится благодаря национальному проекту «Наука и университеты» при поддержке Минобрнауки России.

«Научные коллективы планируют продолжить совместные океанографические, гидробиологические, гидрохимические исследования шельфовой зоны Крыма в ранневесенний период года. Специалистам предстоит изучить современный рельеф и геологическое строение морского дна с помощью высокоразрешающего акустического профилографа АП-5 и погружного видеокомплекса «Пирамида» (ИО РАН), провести климатический мониторинг деятельного слоя Чёрного моря, исследовать трансформацию вод холодного промежуточного слоя, гидролого-гидрохимические и биогеохимические свойства морских вод весной 2023 года. Кроме того, коллегами из МГИ запланированы исследования вертикального распределения скорости течений и пространственных особенностей формирования гидрооптических полей в пределах экономической зоны Российской Федерации», — сообщает начальник экспедиции, старший научный сотрудник отдела планктона ФИЦ ИнБЮМ, к.б.н. Дарья Литвинюк.

Фото: Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского

В свою очередь, сотрудники Института биологии южных морей имени А.О. Ковалевского РАН в 126-м экспедиционном рейсе будут решать целый комплекс задач по оценке состояния морской биоты продуктивных районов моря в начале вегетационного периода года:

- Продолжат исследование вертикальной зональности планктонного сообщества (вирио-, бактерио-, пикофито-, фито- и мезопланктона) в слое от поверхности до нижней границы субкислородной зоны, её связь с гидролого-гидрохимической структурой вод, а также поиск адаптационных механизмов, позволяющих успешно функционировать черноморскому фитопланктону в весенний период;

- Произведут оценку пространственно-временной изменчивости биолюминесцентного потенциала, гидрооптических и гидрофизических параметров фотической зоны, а также характера вертикальной структуры поля биолюминесценции и его сезонной изменчивости;

- Выявят наиболее продуктивные слои сосредоточения основной биомассы фитопланктона;

- Изучат видовое разнообразие, численности и выживаемость ихтиопланктона в акватории Крыма с целью оценки результативности нереста умеренноводных видов рыб зимой 2022-2023 гг.

НИС «Профессор Водяницкий» — единственное в Крыму специализированное научное судно, способное выполнять весь спектр океанографических, геолого-разведывательных, гидрохимических и гидробиологических исследований в Азово-Черноморском бассейне. На его борту размещено больше десяти научных лабораторий с современным оборудованием, включая сейсмическую аппаратуру, эхолот, метеостанцию, подводную камеру, станцию спутниковой связи и навигации и др.

Фото: Пресс-служба ФИЦ ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского

Ранее, в 2022 благодаря нацпроекту «Наука и университеты» было проведено 33 экспедиции на судах неограниченного района плавания и 8 экспедиций на судах, работающих в прибрежной зоне. Кроме того, в рамках нацпроекта “Наука и университеты” в России ведутся работы по модернизации 5 научно-исследовательских судов: «Академик Николай Страхов», «Академик Сергей Вавилов», «Академик М.А.Лаврентьев», «Академик Мстислав Келдыш», «Академик Иоффе». Они будут выполнять морские экспедиции в дальневосточном регионе, различных районах Северного Ледовитого океана, а также в отдаленных точках Атлантического, Южного, Тихого и Индийского океанов.

Минобрнауки России реализует нацпроект «Наука и университеты» во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Национальный проект «Наука и университеты» обеспечивает интеллектуальный потенциал страны, способствуют развитию технологий и инноваций, экономики и общества.