Отправлять и получать посылки с Авито теперь можно по штрихкоду

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Сервис Авито Доставка ввел опцию отправки и получения посылки по штрихкоду. Ранее пользователи диктовали оператору пункта номер заказа. Опция сначала будет доступна частным пользователям. Профессиональным продавцам площадки ее подключат до конца марта.

В компании объяснили, как будет работать новая функция: на странице заказа у пользователя отображается штрихкод вместо номера посылки. Его необходимо показать сотруднику пункта выдачи и приема. Отсканировав код, специалист увидит все необходимые данные для отправки или выдачи посылки.

В сервисе уверены, что нововведение позволит исключить ошибки. Иногда у продавца было несколько товаров на отправку и тот мог перепутать номера отправления. Кроме того, сам процесс диктовки и ручного ввода трек-номера в разы длиннее, чем просто сканирование.

— Каждый месяц с помощью Авито Доставки отправляется несколько миллионов посылок. Этой зимой число заказов выросло более, чем в 2,5 раза, по сравнению с прошлым сезоном. Возможность не называть длинный номер отправления сэкономит нашим пользователям время при отправке и получения посылки, — сообщил директор по логистике в Авито Сергей Пустыльник.

Спикер уточнил, что воспользоваться опцией можно во всех партнерских пунктах выдачи и службах доставки, которые работают с сервисом. Исключение составляют постаматы и отправления с помощью курьеров.

Ранее Авито запустила кросс-доставку для частных пользователей. Продавец может выслать заказ через одну логистическую службу, а получатель забрать его в пункте выдачи другой компании.