Как за год ЦФА проникли во все сферы бизнеса — выводы экспертов

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ЦФА — безопасные инвестиции, которые в перспективе будут доступны каждому. Примерно так можно охарактеризовать, что из себя представляют цифровые финансовые активы. Рынок новый. А в связи с этим есть множество трудностей в развитии.

СПРАВКА «КП»

«Цифровые финансовые активы (ЦФА) — новый рынок финансовых инструментов, использующий преимущества современных технологий. Закон о ЦФА вступил в силу в России 1 января 2021 года. Первой компанией, включенной ЦБ РФ в профильный реестр, стала компания «Атомайз». Далее в него также вошли Сбербанк и «Лайтхаус». Первые сделки с ЦФА состоялись в июне-июле 2022 года. Рынок продолжает развиваться на наших глазах», - рассказывают авторы книги «Цифровые финансовые активы: инструкция по применению».

Также авторы PlayBook наглядно показывают, чем ЦФА отличаются от криптовалюты. Во-первых, цифровые финактивы выпускаются официальными платформами, у которых есть статус «операторов информационных систем». Легитимных российских криптобирж попросту не существует. Во-вторых, в отличие от криптовалюты, ЦФА всегда подкреплены конкретным активом (например, драгоценные металлы) и выпускаются определенным эмитентом (например, в случае с проектом «Цифровой рубль» эмитентом выступает Банк России).

Какую выгоду от ЦФА может получать бизнес, а главное, неквалифицированный инвестор — один из главных вопросов, который сейчас обсуждают в цифровой среде. Фото Ассоциации менеджеров.

В ЧЕМ ВЫГОДА?

В российском законодательстве существует четыре группы цифровых прав: цифровые финактивы (ЦФА), утилитарные цифровые права (УЦП), гибридные цифровые права (ГЦП) и цифровые валюты (правовой режим на стадии формирования).

Какую выгоду от ЦФА может получать бизнес, а главное, неквалифицированный инвестор — один из главных вопросов, который сейчас обсуждают в цифровой среде.

Проходят круглые столы, мастермайнды и воркшопы. Так, 14 марта участники круглого стола «Цифровые финансовые активы – новый инструмент привлечения ликвидности» (прошел в Общественной палате РФ) представили динамику этого рынка. Выпуски цифровых финансовых активов (ЦФА) в России происходят сравнительно недавно. Но объем этого рынка уже большой.

Екатерина Фроловичева, генеральный директор «Атомайз» (входит в Группу «Интеррос»). Фото Ассоциации менеджеров.

- Если резюмировать, этому рынку меньше года, а объем выпусков сейчас, я думаю, под 2 миллиарда совокупно наберется. Это вытекает из решений о выпуске на каждой из площадок, которая уже получила лицензию, - поделилась цифрами Екатерина Фроловичева, генеральный директор «Атомайз» (входит в Группу «Интеррос»).

При этом больше половины рынка (1,1 млрд размещений) приходится на площадку «Атомайз». Всего в 2022 - 2023 годах на платформе состоялись 11 выпусков ЦФА. При этом, по сути, уже создана инфраструктура, которая позволит проводить безопасные сделки. Этот аспект важен для большинства инвесторов.

- В начале года заработали моментальные расчеты на базе номинального счета. Говоря проще, покупатель получает ЦФА и одновременно с этим его деньги перечисляются продавцу. Аналогичная схема используется в современных маркетплейсах, - пояснила Екатерина Фроловичева.

- С принятием закона о ЦФА россияне в ближайшее время смогут инвестировать в цифровые активы наряду с другими инструментами (например, самыми популярными акциями и облигациями), при этом избегая рисков, связанных с традиционными инструментами и минуя посредников финансового рынка, - пояснил Максим Трофимов, генеральный директор компании «Цифровые активы».

КСТАТИ

Три преимущества ЦФА

- Возможность дробления

Согласно законодательству, ЦФА можно покупать и продавать частями например, не 1 ЦФА, а 0,5 ЦФА. Это дает дополнительный комфорт при управлении активами. Детальные условия можно найти в решении о выпуске.

- Надежность

За счет того, что ЦФА выпускаются и обращаются с использованием технологии блокчейн, вероятность технических ошибок и влияние человеческого фактора значительно снижается. Переход ЦФА фиксируется в распределенном реестре, внести изменения невозможно, что исключает риски мошенничества. Таким образом, инновации создают доверенную среду.

- Возможность самостоятельного совершения сделок

Технологии блокчейна и смарт-контрактов позволяют исключить дополнительные договоры с посредниками. Соответственно, сокращается и количество комиссий. Инвесторы могут самостоятельно совершать сделки с помощью своего приватного ключа.

ВЫШЕ СКОРОСТЬ, НИЖЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Сейчас ассортимент на рынке ЦФА небольшой – лишь полтора десятка активов. Но он постепенно наполняется. Уже есть ЦФА на драгметаллы (например, палладий, золото, платину, а также редкие рутений и иридий) и долговые инструменты на базе ЦФА, схожие по механике с факторингом или облигациями. Разработаны типовые смарт-контракты.

Большой плюс ЦФА для частных инвесторов – в том, что это хоть и цифровые права, но они привязаны к реальным активам: например, драгоценным металлам, бриллиантам, различным товарам. А для эмитентов – это возможность упростить получение заемных средств. Уже сегодня выпустить ЦФА в ряде случаев проще и быстрее, чем традиционные биржевые облигации. А затраты эмитента, при готовом смарт-контракте, могут быть ниже.

- Любая новая технология должна приводить к росту скорости и снижению стоимости. Как помню, первую облигацию нашей компании на бирже мы запускали целый год. Остальные прошли быстрее, но это все равно не менее 3 – 6 месяцев. Для сравнения, первый выпуск ЦФА мы провели за пять дней. Для нас большие плюсы ЦФА - это скорость и себестоимость выпуска, - считает Алексей Фатхудинов, директор по ЦФА АО «Джи-групп».

При этом, как считают участники рынка, цифровой финансовый актив можно выпустить на все что угодно (хоть на квадратные метры какого-нибудь торгового центра, хоть на кредитный портфель банка, хоть на результаты научных исследований). Главное – понять, как именно учитывать его доходность, чтобы инвестор понимал, во что конкретно он вкладывается и при каких условиях получит прибыль.

Максим Трофимов, генеральный директор компании «Цифровые активы». Фото Ассоциации менеджеров.

- ЦФА также можно использовать в науке и образовании. Например, если научное исследование качественно проведено, то сотрудник может получить часть цифровых прав на финальный продукт (публикация/тезисы/выступление) как вознаграждение, мотивацию. Вся эта система будет подтверждена на платформе блокчейн, с помощью NFT (невзаимозаменяемые токены), - привел пример Максим Трофимов во время дискуссии в Общественной палате «Применение новых цифровых технологий в науке и образовании».

«НЕЛЬЗЯ УПУСТИТЬ ПОЕЗД ПРОГРЕССА»

По мнению экспертов, рынок ЦФА готов к масштабированию. По оценкам, к концу этого года его объем может достигнуть десятков миллиардов рублей. В этом случае инвесторы получат доступ к новым финансовым инструментам в высокотехнологичной блокчейн-упаковке. Тем не менее для такого бурного роста нужно решить несколько насущных вопросов.

- Сейчас среди ЦФА преобладает долговой класс инструментов. Но есть огромный потенциал по инвестиционным инструментам. Для этого нужно создать условия – гибридное цифровое право, - считает Екатерина Фроловичева.

Суть этого механизма заключается в том, что инвестор может получать свою прибыль как деньгами, так и активами. Другая проблема любой новой технологии – зависимость от эффекта масштаба. Чем больше людей будут вкладывать свои деньги в цифровые активы, тем больше и глубже будет этот рынок. А не будет клиентов, не будет и ассортимента.

Развитие цифровых инструментов в России может упростить процесс привлечения средств и расширить доступ к рынкам капитала для компаний различной величины. А в перспективе, ЦФА это еще и инструмент для мотивации персонала, отслеживания ESG-параметров продукции и так далее.

При этом на финансовом рынке главное качество – это доверие. Если его нет, рынку будет сложно развиваться. Поэтому платформы должны проводить тщательную проверку надежности тех компаний, которые будут выпускать свои цифровые активы. Кроме того, нужно решить ряд законодательных и налоговых ограничений, которые пока мешают этому рынку активно развиваться. И эти решения должны приниматься достаточно оперативно.

- Нам нельзя упустить поезд прогресса. Нужно взять из крипторынка все хорошие идеи, перевести их на регулируемую почву. Это позволит компенсировать те упущенные возможности, которые у нас сейчас появились из-за санкций, — считает Алевтина Камелькова, основатель и управляющий партнер Findustrial Consulting Group.