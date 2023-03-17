Правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса до 2030 года

Михаил Мишустин на заседании правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В ближайшие 8 лет бизнес может выдохнуть: мораторий на плановые проверки продлен до 2030 года. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании правительства в пятницу.

Теребить проверками будут лишь предприятия, чья деятельность отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда, а также опасным производственным объектам и гидротехническим сооружениям II класса опасности. Остальные могут спать спокойно.

Мишустин напомнил, что это решение - часть реформы контрольно-надзорной деятельности. По его словам, это позволит сохранить в целом тренд на улучшение делового климата в стране.

Напомним, год назад поручение отказаться от большинства плановых проверок дал правительству Владимир Путин.

На заседании правительства также обсудили выплаты ветеранам ВОВ. Как рассказал Михаил Мишустин, награжденные знаком «Житель осажденного Сталинграда» получат дополнительные льготы. Премьер напомнил, что в этом году отмечается 80-летие со Сталинградской битвы, ставшей переломной в ходе Великой Отечественной войны.

Как рассказал Мишустин, с этого года жители осажденного Сталинграда получат привилегии и гарантии социальной защиты. Это:

- право на единовременное получение двух пенсий.

- ежемесячные денежные выплаты.

- возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.

Как отметил Мишустин, жители Сталинграда заслуживают наибольшего уважения.

- Они выстояли в Великой Отечественной войне, самой жестокой и кровопролитной в мировой истории. Мы обязаны обеспечить им должное внимание, - сказал Мишустин.