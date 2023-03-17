Близорукость вызывает плоскостопие и сколиоз: как плохое зрение влияет на здоровье

Эксперт Чижевская сообщила, что близорукость может вызывать плоскостопие и сколиоз Фото: Shutterstock

Всемирная диджитализация (распространение различных гаджетов) не могла не оказать влияние на остроту нашего зрения. Число людей с миопией (близорукостью) растет. По оценке ВОЗ, нарушениями зрения сегодня страдают порядка 2,2 миллиардов жителей нашей планеты.

ЕСЛИ ЗРЕНИЕ СБОИТ, ТО И НОГИ ИДУТ КАК ПОПАЛО

В последнее время сторонники мультидисциплинарного (то есть когда сотрудничают врачи разных специальностей – прим. Ред.) подхода к лечению различных проблем изучают влияние проблем со зрением на работу других систем организма.

Специалисты в области подиатрии (науки о стопе) считают, что нарушение зрительных функций мешает не только ориентироваться, но и перемещаться в пространстве. И дело тут не в банальном: не заметил кочку, оступился, упал – гипс. От того, как мы видим, зависит наша оптимальная поза в пространстве в покое и во время движения. Передвигаясь на «своих двоих» мы не просто удерживаем тело вертикально вопреки гравитации, но и взаимодействуем с окружающей средой при помощи органов чувств. Так, информация с сетчатки глаз в виде нервных импульсов направляется в центральную нервную систему и обрабатывается головным мозгом. От того, насколько полной будет полученная информация, напрямую зависит работа опорно-двигательного аппарата.

- Львиная доля нагрузок при любом движении ложится на голеностопные суставы и стопы, -объясняет директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская. - 33 кости, 26 суставов и более сотни связок, мышц и сухожилий — благодаря всем этим «деталям» сложного, но максимально продуманного с точки зрения физиологии механизма возможны ходьба, бег, прыжки. Любые движения, которые мы привыкли совершать. Логично предположить, что большие нагрузки и сложное строение «механизма» предрасполагают и его склонность к быстрому износу. Природа предусмотрела это и сделала наши стопы рельефными. Один поперечный свод и пять продольных делают подошву неровной. Опора, по сути, осуществляется на три точки (пятка, основания первого и пятого пальца). И это идеально для эффективной амортизации. Стопа буквально пружинит во время движения, и нагрузка на все вышестоящие суставы, на весь опорно-двигательный аппарат (ОДА) от пяток до макушки снижается. Высоту так называемых арок стопы поддерживают мышцы, сухожилия, суставные связки. В свою очередь, эффективность работы мышечно-связочного аппарата напрямую зависит от сигналов из ЦНС.

Но при близорукости мы получаем нечеткие сигналы, что вызывает асинхронность мышечных сокращений. ОДА работает неэффективно - снижение тонуса мышц и разболтанность связок приводит к уплощению стопы, как следствие – плоскостопию...

СИНДРОМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ШЕИ

Пытаясь лучше рассмотреть предметы, близорукий человек инстинктивно вытягивает шею вперед. В итоге развивается так называемый синдром текстовой или компьютерной шеи. Чем это грозит?

Представьте, что вы держите в руке шар для боулинга. Вынесите руку вперед и почувствуете, как удержать шар становится сложнее. Между тем, голова, когда мы ее вытягиваем вперед, таким же образом создает повышенную нагрузку на позвоночник. Все это может закончиться изменением естественного изгиба позвоночника. Даже если не разовьется сколиоз, то все равно изменения в мышечном корсете создаст нарастающий как снежный ком проблемами для всего ОДА.

Из-за «синдрома компьютерной шеи», чтобы удержать тело в вертикальной позе, мышцы нижних конечностей совершают большую работу, и нагрузка на стопы увеличивается. А еще, становясь привычной, такая поза грозит сильнейшими мигренями. В неестественном положении сильно напрягаются, буквально каменеют мышцы шеи. В них неизбежно нарушается кровоток – отсюда частые головные боли напряжения.

Директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская Фото: Личный архив

НА ГЛАЗА – ОЧКИ, В ТУФЛИ - ОРТЕЗЫ

Сторонники мультидисциплинарного подхода рекомендуют одновременно корректировать функции органа зрения и опорно-двигательного аппарата. Наряду с правильно подобранными очками, для снижения нагрузки на стопы используют индивидуально изготовленные ортезы полного контакта.

Врач-подиатр формует их из полимерного материала так, что они полностью повторяют рельеф подошвенной поверхности стопы. Благодаря полному контакту со всей подошвой статические и динамические нагрузки на стопу снижаются. Ортезы полного контакта используют не только для лечения, но и для профилактики плоскостопия.

КСТАТИ

Может быть наследственность

Некоторые врачи считают, что в основе развития как нарушений зрения, так и патологий, связанных со стопами, лежит одна проблема – врожденная слабость мышечно-связочного аппарата. Слабые мышцы глаз нередко имеют люди со слабыми мышцами нижних конечностей. Отсюда и «правило», что миопия и плоскостопие передаются по наследству. Но, уделяя время гимнастике для глаз и для стоп, а также профилактике, можно значительно улучшить свое состояние и затормозить дегенеративные процессы.