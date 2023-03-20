Открыт прием заявок на маркеты Московской недели моды

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Прием заявок уже начался на официальном сайте Московской недели моды. Он продлится до 29 марта. Участие бесплатное. Сообщить о своем желании присоединиться к мероприятию могут бренды женской, мужской и детской одежды, а также обуви и аксессуаров. Организатором выступает Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.

Все заявки рассмотрит экспертный совет, состоящий из профессионалов индустрии. Они отберут порядка 150 отечественных брендов, которые смогут представить свою продукцию жителям столицы и гостям города.

Дизайнеры-участники маркетов также смогут разместить свои товары на платформе «Сделано в Москве». Это онлайн-площадка, где сегодня собрано более чем 1,5 тысячи российских брендов.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

Московская неделя моды проходила в столице с 20 по 26 июня 2022 года. Для участия в ней было подано порядка 900 заявок из 79 городов России. В ходе мероприятия представители индустрии делились своими инициативами по развитию отрасли. Некоторые из них город уже воплотил.

Один из популярных запросов касался помощи молодым и начинающим брендам в реализации их коллекций. Так, в одном из крупнейших торговых центров города открылась секция Created in Moscow, где разместились 50 столичных марок. Продукция московских дизайнеров представлена там на льготных условиях, которые действуют в течение 11 месяцев — до середины июля 2023 года.

Кроме того, производители получили поддержку в рамках новой программы «Сделано в Москве». Она подразумевает разные форматы продвижения и специальный медиаресурс сделановмоскве.рф. Чтобы разместить свой продукт, нужно подать онлайн-заявку.

Фото: Пресс-служба ТРЦ «Океания»

Маркеты Московской недели моды:

https://vk.com/mosfweek

https://zen.yandex.ru/mosfweek

https://t.me/mosfweek