Технополис «Эра» выпустит маскхалат «Леший», который сделает российских снайперов в зоне СВО "невидимками"

Первый замминистра обороны России Руслан Цаликов и замминистра генерал армии Павел Попов совместно с зампредом Правительства России, министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым проинспектировали военный инновационный технополис «Эра» в Анапе.

Члены делегации проработали с инженерами «Эры» вопросы внедрения перспективных разработок Дизайн-центра микроэлектроники и Научно-производственного центра «Кулибин».

«В числе представленных объектов: Центр машинного обучения, работа которого организована в целях апробации разработанных предприятиями оборонно-промышленного комплекса образцов вооружения с использованием искусственного интеллекта. Кроме того, были продемонстрированы возможности технополиса, связанные с запуском научно-производственного центра «Кулибин», на котором решаются задачи по созданию опытных образцов изделий, разработанных в технополисе», - сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве продемонстрировали практически готовые к применению изделия: улучшенный маскировочный халат «Леший» и подавитесь средств видеонаблюдения. Чем интересны эти разработки молодых ученых?

Известный в войсках маскхалат «Леший» инженеры «Эры» доработали так, что костюм перестал пропускать тепло. Военнослужащий просто не оставляет тепловой след, по которому противник замечает в тепловизор (они есть даже на беспилотниках НАТО) цель на поле боя.

«Снижение тепловой заметности военнослужащих удалось добиться благодаря особой компоновки защитного материала, добавлена система креплений под дополнительные маскировочные элементы», - прокомментировали в Минобороны.

А вот мобильный «подавитель средств видеонаблюдения», способен не только препятствовать работе средств наблюдения, но и выводить их из строя. Фактически устройство на расстоянии будет ослеплять дроны, которые несут взрывчатку или ведут наблюдение за позициями наших войск.

«Данное устройство предполагается использовать в составе перспективных роботизированных комплексов», - отметили в ведомстве.

Производственный выпуск этих и других новинок, меры поддержки и преференции для предприятий-партнеров в рамках Федерального закона о господдержке участников технополиса, члены делегации обсудили на первом заседании Совета технополиса под председательством Дениса Мантурова.

СПРАВКА «КП»

Технополис «ЭРА» осуществляет поддержку и масштабирование инновационных проектов в сфере обороны и безопасности государства. Он был создан в Анапе 1 марта 2018 года по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина, а также в соответствии с приказом Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

Руководство научной деятельностью технополиса осуществляет президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Концептуальные организационные вопросы развития иннограда выносятся на рассмотрение коллегиального органа — Совета технополиса, заседания которого проводятся с участием руководящего состава Минобороны России, представителей госкорпораций и предприятий отечественного ОПК, ведущих научных школ, НИО и вузов. Председателем Совета является заместитель председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.