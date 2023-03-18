Десятки таблеток и постоянные измерения показателей: как энтузиасты-биохакеры пытаются остановить старение

Биохакеры пытаются «взломать» собственный организм, чтобы поставить на тормоз старение и максимально долго оставаться молодыми. Фото: Shutterstock

Потратить жизнь и целое состояние… чтобы продлить свою жизнь. Именно так, на первый взгляд, выглядит то, чем занимаются биохакеры. Это энтузиасты, которые пытаются «взломать» собственный организм (от англ. hack, взламывать), чтобы поставить на тормоз старение и максимально долго оставаться молодыми. А то и еще больше посвежеть с возрастом, обратив биологические часы вспять. Насколько это возможно сегодня? Что делают борцы со старостью, чего им удалось добиться? И пригодится ли что-то из этого всем остальным людям - разбирался сайт KP.RU.

ПОДЪЕМ В 5 УТРА И ПЮРЕ ИЗ БРОККОЛИ С КОНОПЛЕЙ

45-летний американский IT-миллионер Брайан Джонсон встает в 5 утра. Вместо завтрака принимает около двух десятков пищевых добавок и лекарств. Потом отправляется на часовую тренировку и делает 25 упражнений. В процессе пьет питательный коктейль с биологически активными веществами. На обед Джонсон съедает пюре из размельченных в блендере брокколи, грибов, чечевицы, семян конопли, чеснока, корня имбиря, оливкового масла и яблочного уксуса. Дальше, кажется, должны пойти шаманские обряды. Но нет. Бизнесмен начинает ежедневную проверку состояния своего организма с помощью современных медицинских гаджетов и аппаратов. Каждые сутки он измеряет температуру, давление, пульс, уровень глюкозы, вес, процент жировой ткани, уровень кислорода в крови. Миллионер регулярно сдает на анализ кровь, мочу и содержимое кишечника. Ему делают УЗИ, МРТ и колоноскопию. «По сути, то, чем он занимается, занимает полный рабочий день», - прокомментировал график Джонсона один из американских врачей. А жить-то когда?!

Брайан Джонсон тратит гигантские суммы на команду врачей, которая следит за его здоровьем 24 часа в сутки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Впрочем, сам бизнесмен уверяет, что делает все с удовольствием. И - строго под контролем врачей. К своим 45-ти Брайан, по его словам, имеет сердце 37-летнего, кожу 28-летнего и объем легких 18-летнего. В 2023 году он собирается вложить в свое усовершенствование $2 млн. Деньги пойдут как на процедуры (анализы и проч.), так и на исследования для дальнейшего омоложения миллионера, включая работу команды из 30 медиков.

При этом Джонсон не только тратит миллионы на биохакинг. Свое увлечение антиэйджингом (борьбой со старением) он частично превратил в бизнес. Основал компанию, которая выпускает шлемы для сканирования мозга и анализа его электромагнитной активности. С их помощью планируется следить за дряхлением нашей центральной нервной системы, изменениями мозга при проблемах с памятью, при восстановлении после инсульта и т. д.

Свое увлечение антиэйджингом Джонсон частично превратил в бизнес. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ЭКСТРЕМАЛЬЩИК ФАГЕ

Чуть меньше 5 лет назад на весь мер прогремела история предпринимателя-айтишника российского происхождения Сержа Фаге. Он опубликовал статью «Мне 32 года, и я потратил $200 тысяч на биохакинг». Своими главными целями Фаге назвал продление жизни и сохранение молодости. А также «быть более энергичным и волевым человеком, реже впадать в меланхолию и быть достаточно самоуверенным, чтобы спокойно знакомиться с красивой девушкой в очереди в супермаркете».

Серж дал откровенное интервью обозревателю «Комсомолки» Евгению Черных. Биохакер рассказал, что его программа состоит из шести блоков: правильный сон, здоровое питание, физкультура, психическое здоровье, медицинское тестирование, прием медикаментов и биодобавок, помогающих оптимизировать работу организма. Часть методов выглядит довольно экстремально. Так, Фаге заявил, что принимает около десятка различных препаратов, включая антидепрессанты, практикует 24-часовое голодание. Среди средств для улучшения работы мозга значились, в том числе, препараты, запрещенные в России. Это и сыграло злую шутку.

Биохакер Серж Фаге в редакции "Комсомольской правды". Фото: Иван МАКЕЕВ

В августе 2021 года бизнесмена задержали в аэропорту Домодедово. В его ручной клади обнаружили психоактивные вещества и предъявили обвинение в контрабанде наркотиков. Фаге провел 30 дней в СИЗО и семь месяцев под домашним арестом. В мае 2022-го вышел на свободу. В одном из интервью объяснил, что психотропный препарат ему выписал американский врач «от синдрома рассеянного внимания». Что касается второго наркотического вещества, то с ним «когда-то экспериментировал» и остатки «просто завалялись в сумке». В результате, по словам бизнесмена, ему дали условный срок.

- В моем увлечении биохакингом ничего особо не изменилось, - заявил Серж журналистам. Единственное, он стал еще больше внимания уделять психотерапии. Потому что ментальное здоровье - одна из главных основ долголетия. И с этим не поспоришь.

ТРИ ПРАВИЛА И 15 ПРОБИРОК КРОВИ

Биохакинг еще одного предпринимателя, российского бизнесмена Станислава Скакуна, выглядит куда более умеренным, чем подходы Джонсона и Фаге. Он не подскакивает с кровати ни свет ни заря, не голодает. Ест практически все кроме фастфуда и продуктов, которые вызывают индивидуальную пищевую непереносимость. УЗИ, гастроскопию и прочие инструментальные исследования делает раз в один-два года (это соответствует общепринятым рекомендациям. - Ред.). Из необычного для большинства людей у Станислава регулярная сдача анализов и прием биодобавок.

- В конце каждого месяца сдаю анализ крови на биохимию, чтобы понять, как режим дня и принимаемые добавки влияют на мои биомаркеры (показатели работы организма. - Ред.), - рассказал Скакун в статье «Дневник биохакера».

В течение одного месяца он сосредоточивается на поддержке сердца и сосудов. Затем пропивает курс препаратов для ЖКТ. Потом - месяц, посвященный здоровью мозга, потом иммунитету и т. д. «В итоге выходит от 22 до 30 добавок (в день. - Ред.). Конечно, выпить столько за раз нереально, поэтому я разбиваю их на три-четыре приема в течение дня», - пояснил биохакер.

Выступая на одном из марафонов Общества «Знание», Скакун рассказал, что в целом ежемесячно сдает 10-15 пробирок крови и узнает несколько сотен биологических показателей работы своего организма. Судя по биомаркерам, он на 6-7 лет моложе паспортного возраста, в 2023 году ему исполняется 40 лет.

Биохакер Станислав Скакун

Предприниматель создал компанию, которая занимается хранением и анализом медицинских данных. Занимаясь усовершенствованием собственного организма, он исходит из трех основных принципов:

1. Без крайностей. Нужно находить баланс между усилиями, которые вы тратите на биохакинг, и вашей жизнью.

2. Исключаем вещи, которые однозначно вредят: сигареты, фастфуд, недосып, малоподвижный образ жизни.

3. Следим за своей индивидуальной реакцией на еду. Убираем те продукты, после которых лично вам нехорошо (тяжесть, вздутие, аллергия и т. п.).

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Подводные камни биохакинга и киты долголетия

- Следить за здоровьем, регулярно сдавать анализы, проходить функциональные тесты, безусловно, полезно, - говорит один из ведущих российских ученых-биогеронтологов, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. - Такой подход помогает выявить проблемы со здоровьем на ранней стадии, когда многие из них еще обратимы. Но вопрос в том, где получить сегодня профессиональную интерпретацию обследований и квалифицированные назначения.

Если миллионер может нанять целую команду продвинутых врачей и ученых, то широкому кругу людей это недоступно, отмечает эксперт. Есть вопросы и к приему большого количества препаратов.

- Одно дело, если биохакеры экспериментируют с режимом дня, рационом и разрешенными биодобавками. Совсем другое, если назначают сами себе фармакологические препараты без необходимых обследований и консультации врача. Лабораторные исследования на мышах показывают, что одновременный прием многих фармпрепаратов ускоряет старение, - предупреждает профессор Москалев.

Как поясняет ученый, сегодня есть четыре кита здорового долголетия, доступные абсолютно всем. Это:

- регулярные умеренные физнагрузки - не менее 30-40 минут ежедневно хотя бы 5 раз в неделю;

- сон не менее 7,5 часов в сутки;

- здоровое питание: овощи, фрукты, цельнозерновые крупы, орехи, рыба, минимум сладостей;

- снижение стресса: с помощью хобби, приятного общения, медитаций и т. д.

Исследования показывают: соблюдая все эти правила, можно прожить в добром здравии до 85 лет. Дальше уже рулит генетика. Те, кому природа подарила шанс стать долгожителем, могут дотянуть до предела жизни человеческого вида. Сегодня это 122 года. Дальнейшее продление будет возможно только после того, как нам станут доступны радикальные методы. Например, генное редактирование.

- Моя сверхзадача - просто прожить дольше, - говорит биохакер Станислав Скакун. - Я не ставлю себе конкретную цифру. Хочется прожить столько лет, сколько возможно при современной медицине. Через 10, 20, 50 лет она не может не измениться. Появятся новые возможности для продления жизни. Если они позволят жить уже 400 лет - хорошо.