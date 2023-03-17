Невероятный подвиг российского штурмовика: 47-летний мобилизованный в одиночку захватил опорный пункт противника и взял в плен бойцов ВСУ

Фото: Александр КОЦ

Знаете, как на самом деле выглядит то, что во фронтовой сводке обычно называют «взятием опорного пункта противника»? За этим безэмоциональным военным штампом по-настоящему героическая работа штурмовых отрядов, которые идя на очередную задачу наверняка осознают, что живым можно не вернуться. Представьте себе промозглый рассветный час, редкий лес из уродливо «постриженных» осколками деревьев, глиняная каша под ногами, из укрытий — поваленные сосны да воронки от разрывов снарядов.

До окопа противника несколько сот метров, а оттуда щедро поливают из пулеметов. Артиллерия, конечно, отработала заранее по опорнику, но это никогда не гарантирует уничтожение врага, что и доказывают длинные очереди с той стороны, которые буквально выкашивают сначала одного твоего товарища, затем другого, третьего… Они падают раненые, а надо идти вперед.

Александр Мальцев из Санкт-Петербурга шел. Это был не первый бой 47-летнего мобилизованного. Все движения уже отточены до автоматизма, патроны зря не расходует, продвигается медленно и скрытно. Я смотрю на кадры, снятые с беспилотника, и понимаю, что редкий голливудский сценарист замахнется на такой эпизод. Не бывает же в реальности таких «Рэмбо»! Бывает…

Фото: Александр КОЦ

Несколько бойцов ВСУ вслепую отстреливаются из окопов в одну сторону. С другой стороны к их позициям подползает наш штурмовик, аккуратно спускается в траншею и медленно продвигается по ее изгибам на звук очередей. Дожидается перезарядки, резко выскакивает и открывает из автомата огонь по врагу. Трое падают сразу. Мальцев двигается дальше. Из блиндажа появляются еще двое противников, уже раненые, в их руках нет оружия, желание сопротивляться у них явно пропало. Александр в горячке боя мог бы дать очередь и по ним — сколько видео с той стороны, где расстреливают наших безоружных бойцов. Но русский солдат принимает другое решение.

В одиночку заняв опорный пункт, он в довесок взял в плен двоих вээсушников. Один позже скончается от ран, а другой - Ярослав Бреус - расскажет, как оказался в лесах под Кременной.

- После мобилизации я проходил подготовку в Великобритании в течение 35 дней. Учили тактическому передвижению, штурму зданий, ночному патрулированию. Но потом еще два месяца в Житомире проходили обучение.

- Как в плен попал, помнишь?

- Я помню, как прилетел РПГ сзади, сразу получил ранение, товарищ затянул меня в блиндаж. Те, кто остался в бою, погибли. Когда ваш подошел к блиндажу, мы сразу подняли руки и сказали, что сдаемся. Он говорит: «Хорошо, тогда не дергайтесь, выходите медленно». Я сказал, что не могу идти, потому что ранен. Он сказал: «Хорошо, сидите здесь, ждите». Они так и не поняли, что штурмовик был один.

Александр дождался группы закрепления и передал ей «добычу». Почему же он оказался один у этого опорника? Выходили группой, но по мере продвижения несколько человек были ранены. Наш штурмовик оттаскивал их в безопасную зону, оказывал первую медицинскую помощь, вызывал эвакуационную группу и двигался дальше, к вражескому окопу. В итоге на позицию вышел один — не возвращаться же. Есть задача, надо ее выполнять. Пока другая группа отвлекала огонь украинцев на себя, Мальцев и заскочил на опорный пункт.

- Он был прикомандирован ко мне, - рассказал мне командир штурмовой роты 488 полка 144 дивизии Сергей Легостаев. - Я сделал отделение разведки, которым Мальцев и командовал. Очень толковый и грамотный парнишка, соображал головой, знал, зачем сюда пришел. Охрененный русский пацан. Дашь задачу, наизнанку вывернется, но выполнит.

- У вас в основном мобилизованные?

- Контрактников только два процента. Нормальные у меня ребята, реальные бойцы.

Сергей Легостаев — мужчина в возрасте, на войну пришел добровольцем. Внук в разведке воюет где-то на Харьковском направлении, и дед отправился за ним. За плечами — служба в ВДВ, Вторая Чечня, контракт в звании старшины. Дома усидеть не смог.

- Фашистов давить надо! У меня два деда без вести пропали в Великую Отечественную. А как их давить, мы знаем, учимся по ходу. Они нас боятся, вплотную воевать не хотят. Одного грохнешь, остальные сразу все сдаются. Несмотря на то, что там десантники, которые в Англии обучались. Пленные рассказывают, что от их «британского» батальона из 300 человек осталось 30. Наши жестче воюют и смелее. У меня группа из пяти человек без проблем берет опорник на 12 бойцов. Потому что мы сильнее.

- За счет чего?

- За счет духа русского!

- А у них его нет?

- Уже нет. Они выполняют приказы «пиндосов» (американцев), своей головы у них нет. Народ-то, хочется думать, все-таки что-то понимает. У меня есть знакомые на Украине, в том числе — на Западной. Они к войне относятся хреново, и все против бандеровцев. Многие понимают, что за нами правда.

Фото: Александр КОЦ

Мы стоим посреди соснового леса далеко от боев, в тыловом районе. Здесь от боевых будней у костра отдыхают взрослые штурмовики. Сюда подвозят новое пополнение, здесь его обучают, проводят боевое слаживание и отправляют на фронт, восполняя потери.

- Чему учите? - спрашиваю старшину Легостаева.

- Тактике, она здесь специфическая. Покошенный лес, везде завалы, у противника не просто окопы, а лисьи норы. Как у немцев было на восточном фронте: колодец, а от него — ответвления. Нужна более подробная разведка и аккуратная работа. Чем больше людей, тем больше потерь. Поэтому и работаем малыми группами. Мы уже Рэксы с большой буквы.

Сергей Легостаев на войну пришел добровольцем. Внук в разведке воюет где-то на Харьковском направлении и дед отправился за ним. Фото: Александр КОЦ

- Большинство из них вам, наверно, в сыновья годятся.

- Я их и называю «дети мои». А некоторые даже внуки. У нас коллектив узкий, в одном котле варимся, поэтому лишняя мотивация не нужна. Как у нас в десанте говорят — нет задач невыполнимых. Пока, кроме хохлов, на нас никто не жаловался.

- О подвиге Александра Мальцева стало известно благодаря рассказам раненых, которых он спас, и съемке с коптера. А вообще на фронте много примеров такого героизма?

- Да полно! Это нормальная мужская работа, красивая, грамотная. Как я всегда говорю — надо нагло и аккуратно.

Через три дня после взятия опорника Александр Мальцев ушел на свое последнее задание. В бою с превосходящими силами противника он получил смертельное ранение. За свой невероятный подвиг он представлен к званию Героя России.