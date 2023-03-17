Кремль считает ничтожным решение суда в Гааге об ордере на арест Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: REUTERS
Россия не признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), любые решения его ничтожны, с точки зрения права.
Так в пятницу, 17 марта, вечером, официальный представитель Кремля прокомментировал решение Палаты Международного уголовного суда выдать ордер на арест Президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
Вот что, дословно, сказал Песков:
- Саму постановку вопроса считаем возмутительной и неприемлемой, Россия не признает юрисдикцию этого суда.
- Можно вопрос, Дмитрий Сергеевич, - обратился я к пресс-секретарю.
- О чем вопрос?
- Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал сегодня готовить международный суд над киевскими преступниками. Сообщается, что этот судебный орган будет соответствовать нормам международного права.
- Я пока не видел эту информацию, - сказал Песков.
… А Львова-Белова в тот же вечер назвала ордер МУС на свой арест оценкой ее работы международным сообществом.