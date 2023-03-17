Путин поменял губернатора Смоленской области

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области Василием Анохиным в режиме видеоконференции. Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС

За неделю два губернатора досрочно лишились полномочий. После неожиданного назначения нового руководителя Чукотки, сменилось руководство и в Смоленской области.

На сайте Кремля появился президентский указ:

«Принять отставку Губернатора Смоленской области Островского А.В. по собственному желанию. Назначить Анохина Василия Николаевича временно исполняющим обязанности Губернатора».

Алексей Островский подал в отставку с поста губернатора Смоленской области. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Новым губернатором стал не кто-то из местных элит, а профессиональный чиновник федерального уровня. Правда, с опытом работы именно в этой области. Но Анохин в последние годы был не на публичных должностях – о нем даже нет статьи на Википедии. Хотя о все более-менее заметных фигурах там написано.

Даже на сайте правительства Анохин упоминается одной строчкой: просто директор Департамента регионального развития.

Василий Анохин родился в 1983 году в Москве. Он окончил Академию экономической безопасности МВД России и Финансовый университет при правительстве РФ. Работал в Минэкономике. Работал вице-губернатором Смоленской области, курировал финансово-экономическую сферу, земельные и имущественные отношения.

С ноября 2018 года работал в секретариате вице-премьера России Виталия Мутко, с марта 2020 года — заместителем руководителя секретариата Марата Хуснуллина. В январе 2021 года возглавил департамент регионального развития правительства РФ.