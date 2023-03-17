Похудевший Игорь Николаев впервые появился на публике после болезни

Игорь Николаев. Фото — канал «Россия»

63-летний Игорь Николаев впервые принял участие в телесъемках после болезни. Композитор, автор и исполнитель удивил цветущим видом: похудел, посвежел, даже костюм у Игоря Юрьевича на размер меньше, чем в январе 2023 года. В конце января Николаеву провели коронарографию сосудов сердца и установили стенты. Сейчас Игорь Николаев чувствует себя прекрасно, в чем можно убедиться, посмотрев первый выпуск телешоу «Моя мелодия» на канале «Россия».

Похудевший Игорь Николаев с ведущим шоу «Моя мелодия» Николаем Басковым. Фото — канал «Россия»

Игорь Николаев стал гостем передачи «Моя мелодия», где ему подготовили сюрприз самые близкие люди – жена Юлия Проскуряков, 7-летняя дочь Вероника, мама Светлана Митрофановна, племянники, внучатые племянники, двоюродный брат с женой, сестра с мужем. Семья исполнила для Игоря Николаева его песню «Прости, поверь». Вышло трогательно – все самые близкие люди пели по очереди для Игоря Юрьевича, а те кто не смог приехать в студию (к примеру, старшая дочь 44-летняя Юлия) – записали видео со своими строчками.

Игорь Николаев растрогался: «Такого сюрприза я еще не получал никогда. Лучший сюрприз за всю мою жизнь!» 7-летняя дочь Вероника не скрывала радости на шоу «Моя мелодия»: «Мама отменила школу, и я с удовольствием пошла на сцену!»

Жена, дочь и родня Игоря Николаева. Фото — канал «Россия»

Николаев вспомнил, как песня «Прости, поверь» впервые прозвучала в эфире в 1986 году в «Песне года»: «Люди сейчас записывают по несколько часов одну песню. Мы записали песню одним дублем за столько минут сколько она звучит».

Жена маэстро актриса и певица Юлия Проскурякова эмоционально рассказала о своем главном желании – и оно связано с мужем Игорем Николаевым: «Я хочу, чтобы он был счастлив, здоров прекрасен и радовал нас много-много лет. Обожайте и любите его!»

Телеэкран добавляет 6 кг, поэтому в жизни Николаев еще худее чем на ТВ. Изучив фото и видео «обновленного» композитора, можно предположить, что он похудел минимум на 7 кг. И Игорю Юрьевичу очень идет яркий модный красный костюм, в котором он появился на «Моей мелодии»: зауженные брюки, приталенный пиджак – теперь маэстро может себе позволить и такой фасон.