Беспилотник ценой $54 миллиона сбили 10 ведрами керосина

Пилоты российского Су-27 сбили американский беспилотник, облив непрошенного гостя керосином. Фото: REUTERS

Еще с советских времен у наших летчиков считалось "высшим пилотажем" издевательского унижения зарвавшегося противника - помочиться на него горючим. Правда, такие случаи были уже очень давно, а вот теперь молодые российские истребители показали, что не забыли — как ставить на место нарушителей правил поведения. Причем, без предупредительной пальбы трассерами из пушек перед носом, без пуска ракет ему в хвост, и тем более - без придуманного пентагоновскими брехунами "тарана". Был красивый и унизительный щелбан.

Зная возможности этого ударного и дорогущего беспилотника-шпиона США, можно и к бабке не ходить, понимая, что MQ-9 высматривал и дислокацию Черноморского флота, и военные базы в Крыму. Собирал дрон развединформацию не только для Пентагона, но, разумеется, и для подшефного Киева, который обещает "оглушительное весеннее наступление".

Фото: Дмитрий ОРЛОВ

Российская пощечина американским провокаторам получилась знатной: то был, первый в истории случай, когда боевой беспилотник сбили, образно говоря, "десятью ведрами керосина". Это примерно 100 литров. А если учитывать, что оптовая цена такого топлива сегодня в среднем 68 тысяч рублей за тонну, то выходит, что наши асы "за копейки" вынудили крылатого шпиона (а он стоит $54 млн!) покончить жизнь самоубийством в водах Черного моря. А это - еще одна причина того, почему униженные американские провокаторы исходят лютой злобой на Россию.

К тому же у них нет никаких гарантий, что после поднятия обломков MQ-9 со дна (чем сейчас и занимаются наши черноморцы с помощью глубоководных аппаратов) россиянам станут известны некоторые технологические секреты дрона.

Сергей Шойгу, позвонивший министру обороны США Ллойду, предупредил "коллегу", что в случае повторения подобных вылазок российская сторона опять-таки будет действовать "соразмерно". А уже вскоре из Вашингтона раздалось: "Мы как летали, так и будем летать! Никто нам не указ". Ну, то есть, лезут в трансформаторную будку, на которой предупреждение о высоком напряжении: "Не влезай, - убьет!". И, похоже, получившие звонкую пощечину американцы ищут повод для "сатисфакции". Они запустили в воздушное пространство новый дрон Глобал Хок. Однако этот глазастый шпион уже держится подальше, чем «Рипер». Радары нашей ПВО внимательно присматривают за лазутчиком. И дежурное звено Су-27 тоже наготове...

А тем временем россияне, восхищенные боевой работой наших летчиков-истребителей, бросили клич - собрать каждому из них по миллиону рублей премии "за высокий профессионализм, проявленный при перехвате американского беспилотника-шпиона". Говорят, что собрано уже сильно больше...

Кстати, Шойгу уже представил для награждения наших воздушных асов орденами. Возможно, мы вскоре узнаем об указе президента. И увидим асов в Кремле, с высокими госнаградами на синих кителях.