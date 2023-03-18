Дочь главного "брата" страны Сергея Бодрова впервые стала мамой

Сергей Бодров с женой и детьми. Август 2002 года. Фото: Личный архив

Актер и режиссер Сергей Бодров 25 лет назад после выхода фильма «Брат» стал героем нашего времени, которого любят и помнят миллионы поклонников. Сергей пропал на съемках в Кармадонском ущелье, когда его дочери Ольге было 4 года, а сыну Саше 1 месяц. И вот дочь Сергей Бодрова впервые сама стала мамой. А значит Сергей Бодров и его вдова Светлана Бодрова – дедушкой и бабушкой, тоже впервые.

24-летняя актриса Ольга Бодрова и ее муж актер Сергей Быстров стали родителями – у них родилась дочь, которую назвали Любовь. Об этом счастливом событии сообщила телеведущая Екатерина Стриженова в телеграм-канале: «У Светланы Бодровой недавно родилась внучка Любочка, так что Сергей Бодров стал дедушкой. Вот так идет время и учит нас ценить каждый прожитый день!».

Архивное фото: Сергей Бодров с дочкой Ольгой, которая на днях сама стала мамой.

Оказывается сейчас вдова Бодрова работает в команде Стриженовой – они делают общественно-политическую программу «Самое время» (в составе проекта «Время покажет»). Светлана Бодрова непубличный человек, который о себе не рассказывает, соцсетей не едет. 17 марта у нее день рождения. Екатерина Стриженова очень тепло поздравила именинницу и новоиспеченную бабушку: «Сегодня день рождения у замечательного человека и режиссера Светланы Бодровой. Я рада, что нас свела судьба в работе, мы вместе делаем программу «Самое время». У нее за плечами огромный опыт работы в ВИДе в самых разных проектах. Мне очень импонирует ее требовательное отношение к делу и врожденная интеллигентность».

Екатерина Стриженова и вдова Сергея Бодрова Светлана.

Светлана Бодрова после трагедии, которая случилась с мужем – замуж больше не вышла, осталась верна Сергею Бодрову: говорит, что у них была настоящая любовь, которая случается раз в жизни. Она посвятила свою жизнь воспитанию их с Сергеем детей, которые теперь стали взрослыми. А Ольга теперь уже и сама мама. Ольга Бодрова закончила ГИТИС (училась на актерском в мастерской Леонида Хейфица), играла на театральной сцене, снималась в кино. Теперь Ольга Бодрова в коротком декрете с дочкой Любовью.

Ольга Бодрова родила дочь Любовь.

Ольга с теплотой всегда вспоминает отца: «У меня остались скорее не воспоминания, а какие-то картинки из детства. Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет. Я запомнила его светлым прежде всего. А еще у нас остались папины вещи, и я раньше любила надевать его любимые свитера…»