Высокий и сильный: Вместо Галкина* рядом с Пугачевой теперь другой мужчина

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Максим Галкин после отъезда из Москвы колесит по миру, пытаясь заработать на жизнь. Уехавший из России комик теперь должен давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Поэтому домочадцы - Алла Пугачева и 9-летние двойняшки Гарри и Лиза – видят его дома нечасто. Устав от вечного отсутствия мужа, певица нашла себе новую компанию. На концерте Манижи в Тель-Авиве рядом с Аллой Борисовной заметили высокого, сильного мужчину.

Снимки Пугачевой возле концертного зала появились в соцсетях – их сделали и выложили зрители. 73-летняя звезда выглядела помолодевшей и посвежевшей. Певица выбрала для выхода в свет модный рок-н-ролльный образ: черный плащ, черные кожаные брюки, туфли на низком ходу.

Артистка явно была в приподнятом настроении. Судя по всему, она совершенно не грустит по покинувшему ее супругу. Незнакомец крепкого телосложения рядом с ней оказался охранником. Он заботливо оберегал Пугачеву от окружавшей толпы и вместе с ней проследовал в зрительный зал.

На концерте Манижи в Тель-Авиве рядом с Аллой Борисовной заметили высокого, сильного мужчину. Фото: соцсети.

В Израиле супруги поселились в доме, который даже близко не сравнится с их недвижимостью в России. Судя по снимкам на страницах Пугачевой и Галкина в соцсетях, особняк не поражает той роскошью, к которой Алла Борисовна привыкла в родной стране. Между тем, в Подмосковье у них по-прежнему пустует замок в деревне Грязь. По слухам, певица и ее муж ищут покупателя на эту недвижимость, и готовы продать дом с землей за миллиард рублей. Шестиэтажный замок занимает участок в два гектара, его площадь – 2,5 тысячи квадратных метров. Несмотря на масштабы строения, риэлторы уверены, что заявленная стоимость особняка сильно завышена. На самом деле продать его удастся, только если снизить цену примерно вдвое.

«Конечно существует понятие рыночной стоимости, но сейчас оно достаточно размыто. В любом случае, миллиард рублей для этого дома слишком много! – рассказала риэлтор Милана Левченко. –За такие деньги продать его практически нереально. Скорее всего, ценник для покупателя будет в границах от 500 до 700 миллионов рублей. И то, купит его только человек, которому престижно занять место Примадонны и кичиться тем, что он живет в ее доме».

А вот еще один любимый дом примадонны уже совершенно точно выставлен на продажу. Внук Пугачевой Никита Пресняков продает бабушкину дачу на Истре за 225 миллионов рублей. Площадь дома - 800 квадратных метров. Два года назад Алла отдала дачу внуку и его жене Алене Красновой. Однако осенью прошлого года Никита и его спутница жизни перебрались жить в Майами, и бабушкина дача стала им не нужна.

*Признан в России иностранным агентом.