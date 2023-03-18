«Сегодня любовь есть, а завтра – разлад»: Пресняков высказался об отношениях с уехавшей в Дубай Подольской

Наталья Подольская и Владимир Пресняков. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Наталья Подольская недавно улетела из России: певица отправилась на отдых в Объединенные Арабские Эмираты. 40-летняя артистка проводит отпуск одна, без мужа Владимира Преснякова. В соцсетях она делится яркими пляжными снимками и демонстрирует стройную фигуру в бикини.

Пока жены нет дома, Владимир решил порассуждать об их браке. Пресняков-младший поделился с журналистами секретами счастливой семейной жизни. По мнению артиста, главный залог того, что они с Натальей вместе почти 20 лет, - это умение радовать и удивлять друг друга. Благодаря этому им удается сохранять новизну чувств и эмоций. 54-летний артист считает, что над отношениями необходимо работать, тогда брак будет крепким и счастливым.

«Любовь - это такое дело очень опасное. Сегодня она есть, а завтра – разлад. К отношениям надо очень щепетильно относиться, если любишь. Если ты не работаешь над отношениями, то ничего не будет», - поделился Владимир в интервью порталу Prozvezd.

Артист обожает свою семью и очень любит проводить время вместе с женой и детьми. Преснякову очень нравится смотреть вместе с сыновьями мультфильмы и играть с мальчиками.

«Это так круто – проводить время с детьми. Смотреть вместе с ними мультиками, во что-то играть. Если у меня нет работы, из дома меня не выгнать. Большего счастья нет, чем проводить время в кругу семьи. Для меня это – по кайфу!» - говорит артист.

Наталья Подольская отдыхает в Дубае без мужа. Фото: соцсети.

У супругов подрастают семилетний Артемий и двухлетний Иван. Владимир и Наталья не скрывают, что мечтают еще и о дочке. Подольская и Пресняков познакомились в 2005 году во время съемок телешоу «Большие гонки». Исполнительница рассказывала, что влюбилась в наследника известной фамилии с первого взгляда. Владимир ей тоже симпатизировал, но женился на Наталье далеко не сразу. На тот момент Пресняков был женат на дизайнере Елене Ленской. Подольская говорила, что начала встречаться с Пресняковым только после того, как он официально развелся.

Они поженились пять лет спустя, в 2010 году. Еще через пять лет на свет появился их первенец Артемий. А в 2020 году Наталья родила мужу второго сына Ивана. У Владимира Преснякова также есть старший сын, 31-летний Никита – его родила первая супруга музыканта Кристина Орбакайте.