«Пьяненькая была»: Семенович ответила на обвинения в том, что соблазнила Ревву на глазах у жены

Анна Семенович. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Три года назад Сеть облетело видео Анны Семенович, танцующей вместе с шоуменом Александром Реввой. Ролик запомнился зрителям благодаря довольно откровенным движениям обладательницы бюста шестого размера. Пока Ревва в образе Артура Пирожкова исполнял свой хит, Анна кружила вокруг него в соблазнительном танце. Семенович эротично трясла бюстом и оголяла ножки, привлекая к себе внимание. Пикантности ситуации добавляло то, что все это происходило на глазах у супруги Александра Анжелики. Пользователи соцсетей тогда писали в комментариях, что Семенович соблазнила Реву на глазах у законной жены.

В новом выпуске Rutube-шоу «Злые языки» Семенович прокомментировала обвинения в соблазнении коллеги. По словам Анны, она просто выпила в тот вечер слишком много спиртного.

«Мы сидели за столом, гуляли. Филипп Киркоров, Коля Басков, все друзья… Давно не виделись… Вино рекой, ну и я выпила. Как принято у коллег? Когда коллега поет, ты его подбадриваешь. Ну, я пошла танцевать! Случайно оказалась на сцене, не помню, как. Пьяненькая была, что говорить. Ну, правда, выпившая», – рассказала она.

Три года назад Сеть облетел ролик, в котором Анна соблазнительно танцует вокруг Реввы. Фото: кадр видео.

Анна говорит, что «ничего плохого» она не сделала. А что касается откровенных движений – то Семенович просто решила покуражиться в танце.

«Ничего такого плохого не делала. Ревву не соблазняла. Я соблазняла саму себя. Мне было весело, кружилась в приятном состоянии», – уверяет Анна.

Певица эротично трясла грудью... Фото: кадр видео.

По словам певицы, этот откровенный танец не разрушил ее хорошие отношения с женой Реввы Анжеликой.

«Мы все дружим. Это был безвредный, пьяный танец. Верю ли я в дружбу между мужчиной и женщиной? Конечно!» - говорит Семенович.

...и оголяла ножки. Фото: кадр видео.

В ходе шоу Анна также рассказала, как у нее обстоят дела на личном фронте сейчас. 43-летняя певица сообщила, что встречается с мужчиной, но личность бойфренда раскрывать не собирается.

Ранее Семенович говорила, что ее избранник обязательно должен быть человеком состоятельным, поскольку она сама хорошо зарабатывает и привыкла к достатку. Жить с альфонсом Анна не сможет, поэтому она так щепетильно относится к выбору партнеров.